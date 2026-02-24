Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LIGA PRVAKA

Atletico ipak prejak za Lekin Club Brugge

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Atletico Madrid v Club Brugge
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 20:45

Do pogotka najbolju je šansu imao Club Brugge, a belgijski sastav nije izgubio kompas niti nakon što je upao u rezultatski minus

Nogometaši madridskog Atletica izborili su osminu finala ovosezonske Lige prvaka nakon što su na domaćem terenu svladali belgijski Club Brugge 4-1 i time s ukupnih 7-4 prošli dalje.

U prvom dvoboju u Belgiji utakmica je završila bez pobjednika 3-3, a i u uzvratu je dugo vremena Club Brugge, sastav kojeg vodi hrvatski strateg Ivan Leko, jako dobro parirao i prijetio papirnatom favoritu. Međutim, na kraju se iznenađenje nije dogodilo.

Atletico je poveo u 23. minuti nakon što je Oblak daleko ispucao loptu. Do nje je došao Sorloth i iz vrlo teške pozicije, sa suparničkim igračem na sebi, pogodio za 1-0. Pritom je, treba reći, loše reagirao vratar Club Bruggea Mignolet.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

Do pogotka najbolju je šansu imao Club Brugge, a belgijski sastav nije izgubio kompas niti nakon što je upao u rezultatski minus. Čak štoviše, izjednačili su gosti relativno brzo. Nakon kornera u 36. minuti Ordonez je iz blizine poentirao za 1-1.

Odmah na startu drugog poluvremena Atletico je vratio prednost, a vrlo lijepo je pucao Cardoso i pogodio za 2-1. Napadao je potom Club Brugge te je tražio novi povratak u igru, ali je u 76. minuti uslijedio novi gol Sorlotha i velikih 3-1 čime je Atletico popločao put prema 16 najboljih momčadi elitne Lige prvaka. Do kraja ogleda imao je Norvežanin Alexander Sorloth još nešto za reći na terenu, u 87. minuti je postigao svoj treći gol za konačnih 4-1.

U osmini finala Atletico će igrati protiv Liverpoola ili Tottenhama, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor.

Ključne riječi
Ivan Leko Club Brugge Atletico Madrid Liga prvaka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!