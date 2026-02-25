VIDEO Modrić i slavni reper suvlasnici su kultnog kluba, pogledajte kako je dočekan Lukin partner

Snoop Dogg, suvlasnik Swansea Cityja, u utorak je dočekan počasnim špalirom tijekom prvog posjeta velškom nogometnom klubu kojemu je suvlasnik i hrvatski nogometaš Luka Modrić. Slavni američki reper prvi se put pojavio na stadionu Swansea.com na utakmici protiv Prestona. Swansea je remizirao 1:1 zahvaljujući dramatičnom pogotku u sudačkoj nadoknadi, prenosi agencija dpa.

Snoop Dogg je suvlasnik engleskog drugoligaša uz Modrića i američku televizijsku voditeljicu Marthu Stewart. Reper se vlasničkoj strukturi velškog kluba pridružio prošlog srpnja, a posjetio je Swansea nakon što je boravio na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Dolazak svjetske zvijezde izazvao je golem interes, pa se na stadionu Swansea.com, otvorenom 2005. godine, okupio rekordan broj od 21 tisuća gledatelja. Snoop Dogg je na stadion stigao gotovo tri sata prije početka utakmice, a ranije je putem društvenih mreža pozvao navijače da zauzmu svoja mjesta prije početka susreta kako bi mahali prigodnim ručnicima – što je tradicionalan način navijanja u američkim sportovima.

Apel na službenom X profilu Swanseaja bio je popraćen kratkim videozapisom u kojem 54-godišnji reper pokazuje navijačima željenu koreografiju. Navijači su se očito odazvali pozivu, a Snoop je na teren izišao kroz špalir koji je činilo 20 mladih nogometaša.

Good night, Jack Army! 🐾 pic.twitter.com/vXanRNmndX — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026