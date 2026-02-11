Poslije stravične ozljede Vonn iznijeli tvrdnje koje će sve baciti u nevjericu radi jedne prognoze

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn mogla bi se vratiti vrhunskim skijaškim natjecanjima unutar godinu dana nakon teškog prijeloma potkoljenice, ocijenili su pojedini ortopedski stručnjaci. Međutim, naglašavaju kako će njezina dob i psihička spremnost igrati ključnu ulogu u tome hoće li se bivša olimpijska pobjednica uspjeti vratiti vrhunskom sportu.

41-godišnja Amerikanka, koja se od nedjeljnog pada na olimpijskom spustu na Igrama u Italiji nalazi u bolnici u Trevisu, objavila je na Instagramu da je pretrpjela složeni prijelom potkoljenice te da će biti potrebno više operacija kako bi se ozljeda dovela u red. Četvorica talijanskih medicinskih stručnjaka izjavila su kako detaljna dijagnoza nije javno objavljena, zbog čega mogu ponuditi samo općenite procjene.

Liječnici su naveli slučaj 35-godišnje Federice Brignone, slavne talijanske skijašice, koja se u nedjeljnoj utrci u Cortini natjecala protiv Vonn samo deset mjeseci nakon što je pretrpjela višestruke prijelome noge i puknuće prednjeg križnog ligamenta.

- Uvijek je teško dati procjenu bez uvida u rendgenske snimke. Riječ je o složenom prijelomu koji, neovisno o dobi, može ograničiti sportsku karijeru. No, i Brignone je imala tešku frakturu pa se oporavila - rekao je za Reuters Andrea Panzeri, voditelj Medicinske komisije Talijanskog saveza zimskih sportova (FISI), koji je bio u timu koji je operirao talijansku Brignone.

- Nakon prijeloma potkoljenice s pomakom, povratak na skijaške staze moguć je za osam do jedanaest mjeseci, kao što je pokazao slučaj Brignone, pod uvjetom da ne dođe do komplikacija - smatra Filippo Pierfrancesco Calanna, ortopedski kirurg iz milanskog Centra za ortopediju i traumatologiju Gaetano Pini.