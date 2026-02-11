Naši Portali
PREOKRET NA POMOLU

Poslije stravične ozljede Vonn iznijeli tvrdnje koje će sve baciti u nevjericu radi jedne prognoze

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.02.2026.
u 11:05

41-godišnja Amerikanka, koja se od nedjeljnog pada na olimpijskom spustu na Igrama u Italiji nalazi u bolnici u Trevisu, objavila je na Instagramu da je pretrpjela složeni prijelom potkoljenice te da će biti potrebno više operacija kako bi se ozljeda dovela u red

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn mogla bi se vratiti vrhunskim skijaškim natjecanjima unutar godinu dana nakon teškog prijeloma potkoljenice, ocijenili su pojedini ortopedski stručnjaci. Međutim, naglašavaju kako će njezina dob i psihička spremnost igrati ključnu ulogu u tome hoće li se bivša olimpijska pobjednica uspjeti vratiti vrhunskom sportu.

41-godišnja Amerikanka, koja se od nedjeljnog pada na olimpijskom spustu na Igrama u Italiji nalazi u bolnici u Trevisu, objavila je na Instagramu da je pretrpjela složeni prijelom potkoljenice te da će biti potrebno više operacija kako bi se ozljeda dovela u red. Četvorica talijanskih medicinskih stručnjaka izjavila su kako detaljna dijagnoza nije javno objavljena, zbog čega mogu ponuditi samo općenite procjene.

Liječnici su naveli slučaj 35-godišnje Federice Brignone, slavne talijanske skijašice, koja se u nedjeljnoj utrci u Cortini natjecala protiv Vonn samo deset mjeseci nakon što je pretrpjela višestruke prijelome noge i puknuće prednjeg križnog ligamenta.

- Uvijek je teško dati procjenu bez uvida u rendgenske snimke. Riječ je o složenom prijelomu koji, neovisno o dobi, može ograničiti sportsku karijeru. No, i Brignone je imala tešku frakturu pa se oporavila - rekao je za Reuters Andrea Panzeri, voditelj Medicinske komisije Talijanskog saveza zimskih sportova (FISI), koji je bio u timu koji je operirao talijansku Brignone. 

- Nakon prijeloma potkoljenice s pomakom, povratak na skijaške staze moguć je za osam do jedanaest mjeseci, kao što je pokazao slučaj Brignone, pod uvjetom da ne dođe do komplikacija - smatra Filippo Pierfrancesco Calanna, ortopedski kirurg iz milanskog Centra za ortopediju i traumatologiju Gaetano Pini.

Ključne riječi
Skijanje ZOI 2026. ZOI Lindsey Vonn

