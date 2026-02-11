Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
'POGLEDAJTE ŠTO SMO UČINILI'

Izveo je nešto spektakularno u čast poginulim roditeljima pa emotivnom izjavom rasplakao svijet

(MICO2026)ITALY-MILAN-OLYMPIC WINTER GAMES-FIGURE SKATING-MEN SINGLE SKATING-SHORT PROGRAM
Li Ming/XINHUA
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.02.2026.
u 08:38

Njegovi roditelji, bivši svjetski prvaci u parovima za Rusiju Jevgenija Šiškova i Vadim Naumov, bili su među 67 poginulih u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći 29. siječnja 2025. godine

Američki umjetnički klizač Maksim Naumov u olimpijskom debiju u Milanu u kratkom programu odao je počast roditeljima, tragično preminulima u zrakoplovnoj nesreći prije godinu dana u SAD-u. Dok je čekao ocjene, u rukama je držao staru fotografiju njega kao dječaka koji uz pomoć mame i tate radi prve korake na ledu.

Iako su mu šanse za medalju bile gotovo nepostojeće, Naumov je na ledu Milano Ice Skating Arene uz zvuke Chopinove skladbe Nokturna br. 20 odradio jedan od najboljih kratkih programa karijere, koji je uključivao četverostruki salchow i trostruki axel. Nakon nastupa Naumov je pao na koljena, podigao pogled prema nebu i poručio roditeljima 'Pogledajte što smo učinili'.

​- Nisam znao hoću li plakati, smijati se ili se samo smijati. Sve što sam mogao bilo je pogledati gore prema njima. Čovječe, još uvijek ne mogu vjerovati što se upravo dogodilo - rekao je emotivni Naumov. 

Njegovi roditelji, bivši svjetski prvaci u parovima za Rusiju Jevgenija Šiškova i Vadim Naumov, bili su među 67 poginulih u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći 29. siječnja 2025. Putnički avion American Airlinesa na prilazu zračnoj luci u Washingtonu sudario se s vojnim helikopterom i srušio u zaleđenu rijeku Potomac. U zrakoplovu se nalazilo od 20 članova klizačke zajednice, uključujući 11 mladih klizača, trenere i članove obitelji koji su se vraćali s razvojnog kampa u Wichiti. Maksim je, srećom, otputovao ranijim letom.

