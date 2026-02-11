Naši Portali
IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

Nova teška ozljeda na Zimskim olimpijskim igrama: Australac helikopterom prevezen u bolnicu

Karlo Koret
11.02.2026.
u 11:57

Cam je htio da njegovi kolege iz reprezentacije shvate što se događa, da je dobro, da se dobro snalazi i da se o njemu dobro brinu

Australski snowboarder Cam Bolton pao je na treningu discipline kros u ponedjeljak. Njegova nesreća izgledala je podosta ružno, no svima je laknulo kada se Bolton pridignuo i samo napustio trening kao da mu nije ništa. Činilo se da je 35-godišnjak prošao bolje od očekivanog, ali onda se u utorak probudio s boli u vratu koja je tijekom dana postajala samo gora.

Otišao je na snimanje, a rendgen je pokazao dvije frakture u njegovom vratu nakon čega je helikopterom prevezen u bolnicu u Milanu na daljnje pretrage i liječenje. Tako je njegov treći nastup na Olimpijskim igrama završio prije nego što je uopće sudjelovao u službenom natjecanju, u četvrtak je trebao nastupiti u kvalifikacijama krosa.

U toj je disciplini prošle godine uzeo srebro na Svjetskom prvenstvu u švicarskom Engadinu u paru s Miom Clift.

- Cam je htio da njegovi kolege iz reprezentacije shvate što se događa, da je dobro, da se dobro snalazi i da se o njemu dobro brinu. On zna koliko ozbiljno shvaćamo proces podrške oko njega i komunikacija je bila stvarno dobra. Ponosna sam na razinu skrbi - rekla je menadžerica australskog tima Alisa Camplin
ZOI 2026. vrat lom snowboarder

