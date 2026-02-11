Naši Portali
EMOTIVNI PREVC

Izjava najboljeg skijaša-skakača današnjice gotovo rasplakala publiku: 'Ovo mi sve znači zbog nje'

Ski Jumping - Mixed Team Victory Ceremony
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
11.02.2026.
u 11:18

Domen je tako postao četvrti član obitelji Prec s olimpijskom medaljom, nakon sestre Nike i braće Petera i Cenea, a ovo je ukupno osma medalja za obitelj

Mješovita reprezentacija Slovenije u skijaškim skokovima obranila je naslov olimpijskog pobjednika iz Pekinga 2022. Prije četiri godine zlato su odnijeli Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Drugo zlato osvojila je samo Križnar koja se u međuvremenu udala i promijenila prezime u Vodan, a s njom su u Italiji slavili i Anže Lanišek te brat i sestra - Domen i Nika Prevc.

Upravo su Prevci na ovo natjecanje stigli kao glavni favoriti za zlato, ali do jučer su oboje podbacili. Više Domen koji je na maloj skakaonici zauzeo tek šesto mjesto, dok je Nika osvojila srebro. Domen je tako postao četvrti član obitelji Prec s olimpijskom medaljom, nakon sestre Nike i braće Petera i Cenea, a ovo je ukupno osma medalja za obitelj. Peter ima zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro s ovih Igara, a Cene jedno srebro.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo

Domen je bio posebno emotivan nakon osvajanja zlatne medalje:

- Rekao sam sebi da moram što bolje obaviti svoj posao. Prilično sam se tresao, ali na kraju je uspjelo - izjavio je za slovensku nacionalnu televiziju.

Posebno se slomio kada je spomenuo sestru Niku s kojom dijeli olimpijsko zlato:

- Da sam napravio pogrešku ispred nje, propao bih u zemlju. Ovo mi sve znači zbog sestre - rekao je Prevc na što su mnogi vrlo emotivno reagirali.

Dodajmo i kako je ovo bila prva olimpijska medalja i za Anžea Lanišeka.
Nika Prevc Domen Prevc ZOI 2026. Skijaški skokovi

