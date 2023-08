Posao gotov! Dinamo nakon drame s AEK-om prodao Šutala u Ajax za 21 milijun eura

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Šutalo je novi igrač Ajaxa, objavio je najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Prvotimac vatrenih napustit će redove Dinama nakon uzvratne utakmice s AEK-om u trećem pretkolu Lige prvaka, u kojoj je postigao vodeći pogodak u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, te se tako oprostio od zagrebačkog kluba.

Međutim, Dinamo je ispao s ukupnih 3:4 nakon što mu je AEK zabio dva pogotka u sudačkoj nadoknadi susreta te će se boriti za plasman u Europa ligu.

"Dinamo će za Šutala dobiti 21 milijun eura fiksne odštete, plus razne bonuse bonuse. Potpisat će petogodišnji ugovor te ga uskoro očekuje putovanje u Amsterdam, gdje će obaviti liječnički pregled. Posao je konačno završen unatoč interesu iz Engleske i Italije", tvrdi Fabrizio Romano.

Prema podacima Transfermarkta, Joško Gvardiol (36.8 milijuna eura) je najskuplji igrač Dinama, koji je na njemu zaradio prodajom u RB Leipzig, a zatim i kroz postotak od transfera u Manchester City. Drugi je Marko Pjaca (29.4), treći Dani Olmo (29), a četvrti Luka Modrić (22.5). Šutalo će, ostvare li se bonusi koje je spomenuo Romano, prestići Luku Modrića na toj ljestvici i postati četvrti najskuplje prodani igrač u povijesti Dinama.

Šutala će u amsterdamskom klubu dočekati sunarodnjak Jakov Medić (24), koji je početkom kolovoza stigao iz njemačkog drugoligaša St. Paulija. Medić je potpisao petogodišnji ugovor i dosad je upisao dva nastupa te postigao fantastičan pogodak u svojem debiju, ali i kardinalnu grešku u drugom nastupu.

Šutalo je u Dinamo stigao 2014. godine iz redova Neretve iz Metkovića. Prije dvije godine bio je na posudbi u Istri 1961, a nakon toga se nametnuo u Dinamu i reprezentaciji Hrvatske.

Za momčad hrvatskog prvaka odigrao je 88 utakmica, zabio sedam golova te četiri puta asistirao. S Dinamom je osvojio tri naslova prvaka Hrvatske te igrao u Ligi prvaka i Europskoj ligi. S reprezentacijom Hrvatske je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

