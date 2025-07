Portugalski trener pred susret s Varaždinom: 'Osjećamo ogromnu snagu, nećemo stati!'

Trener portugalskog nogometnog prvoligaša Santa Clare, Vasco Matos, rekao je da se momčad priprema za 2. pretkolo Konferencijske lige s Varaždinom, poručivši kako "osjeća veliku snagu momčadi uoči nove sezone. Matos je razgovarao s novinarima na Azorskim otocima u subotu, posljednjeg dana prije odlaska na drugi dio priprema u regiju Algarve, na jug Portugala. "Bio je ovo vrlo pozitivan tjedan. Igrači su stigli s puno entuzijazma, a momčad poboljšava svoje fizičke sposobnosti. Puni smo energije, ovo nam je treća godina ovdje i nastavit ćemo konsolidirati rad," izjavio je 44-godišnji Matos koji je na klupi Santa Clare od ljeta 2023.

Santa Clara je prošlu sezonu završila na petom mjestu u portugalskom prvenstvu, što joj je najbolji plasman od osnutka 1921. godine. Time je izborila nastup u Konferencijskoj ligi pa će 24. srpnja gostovati u Varaždinu, a 31. srpnja će igrati uzvrat na svom stadionu s 13.000 mjesta na otoku Sao Miguel. Novinari su Matosa upitali je li nastup u tom europskom natjecanju dodatni motiv njegovoj ekipi. "Bez sumnje. To je nešto novo za nas i za veliku većinu ovih igrača. To je nešto što smo željeli, to je rezultat našeg rada iz prošle sezone," odgovorio je. "Pripremamo se s velikom ambicijom, čvrsto na zemlji. Znamo teškoće koje nas očekuju, ali se pripremamo na najbolji mogući način", dodao je Matos.

Santa Clara je već igrala u Konferencijskoj ligi godine 2021., prije nego je Matos stigao u klub iz prvoligaša Casa Pije gdje je bio pomoćni trener. Te sezone je Santa Clara, nakon osvojenog šestog mjesta u portugalskom prvenstvu, izbacila u pretkolima Škupi iz Sjeverne Makedonije i ljubljansku Olimpiju. Zatim je ispala od beogradskog Partizana.

Matos kaže da se njegova ekipa priprema "kao i uvijek", utakmicu po utakmicu. "Analizirat ćemo protivnika (Varaždin). Fokus našeg rada je da stignemo spremni na prvu utakmicu, ne možemo razmišljati ni o čemu više od toga", rekao je. Poručio je da "rade do krajnjih granica" pa je jako zadovoljan prvim tjednom priprema. "Naša velika snaga iz sezone u sezonu bila je u tome što smo zadržali postojeću momčad, stukturu i ideju kako igrati", objasnio je Matos.

Iz kluba je otišao krilni napadač Ricardo Jorge Oliveira Antonio "Ricardinho" (26), koji će nakon četiri sezone nastaviti karijeru u meksičkom Juarezu. Santa Clara je kao zamjenu dovela krilnog brazilskog igrača Brennera Lucasa (23) koji je prošle sezone upisao 36 nastupa, uz četiri gola i šest asistencija, za portugalskog drugoligaša Alvercu. Iz tog kluba, koji je izborio ulazak u prvu ligu, dovela je i lijevog brazilskog beka Thauana Laru (21). Priključila je i brazilskog desnog beka Douglasa Borela (23) koji je šest mjeseci bio bez kluba nakon što je napustio brazilsku Bahiju, a također i napadača Henriquea Pereiru (23) iz B momčadi Benfice, a koji je lani nastupao za prvoligaša Casa Piju.