Portugalski izbornik je oduševljen Hrvatskom: 'Vi niste normalan slučaj u međunarodnom nogometu'

Portugalski izbornik Roberto Martinez rekao je da nogometaši Hrvatske igraju sinkronizirano i da su usklađeniji od igrača u klubovima koji svakodnevno treniraju zajedno, što je "neuobičajen slučaj u međunarodnom nogometu". Portugalski izbornik je u ponedjeljak, uoči posljednje pripremne utakmice koju će njegova momčad odigrati u utorak protiv Irske u Aveiru, bio suočen s mnogim pitanjima predstavnika medija koja su se odnosila na subotnji dvoboj s Hrvatskom, u kojem su izabranici Zlatka Dalića slavili sa 2-1 na Nacionalnom stadionu.

"Hrvatska je odigrala fantastično. Njena igra nam je bila jako zahtjevna taktički i tehnički. Hrvatska igra poput kluba, jako usklađeno, nema puno takvih reprezentacija", izjavio je Martinez te dodao da je njegova ekipa "sada spremnija nego li je bila uoči utakmice s Hrvatskom".

Napomenuo je da su "hrvatski igrači jako iskusni" i "sinkronizirani bolje od igrača u klubovima" koji zajedno treniraju svaki dan.

"U međunarodnom nogometu to nije normalan slučaj. To je bio, dakle, protivnik uz kojeg smo napredovali. Bila nam je to savršena utakmica u pogledu pripreme", objasnio je Martinez.

Među navijačima i analitičarima u Portugalu splasnuo je entuzijazam uoči Europskog prvenstva nakon poraza od Hrvatske, ali igrač Bruno Fernandes to ne smatra lošim.

"Iskreno, sviđa mi se ta negativnost, odnosno to što ljudi misle da ekipa, ipak, nije tako dobra", izjavio je 29-godišnji reprezentativac.

"To je, naime, znak da se od nas puno očekuje, da smo kvalitetni", dodao je veznjak Manchester Uniteda.

Portugal je u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo pobijedio u svih deset utakmica pa mnogi smatraju da može ponoviti uspjeh iz 2016. kada je bio prvak Europe. No, neočekivani poraz od Hrvatske pored Lisabona prigušio je entuzijazam.

"Htjeli smo pobijediti Hrvatsku, kao što želimo pobijediti bilo kojeg suparnika. Ne gledamo lica i imena, želimo pobijediti svakoga", napomenuo je Fernandes iza kojega je 66 utakmica uz 22 pogotka za Portugal.

"Protiv Irske nam preostaje još jedna utakmica u kojoj možemo pobijediti. Svjesni smo da pobjeda motivira na drugačiji način, da unosi radost i osmijeh, a mi na Europskom prvenstvu želimo imati širok osmijeh."

Fernandes, koji je protiv Hrvatske odigrao 70 minuta, pokušao je raspršiti sumnje u momčad.

"Imamo snažnu ekipu sposobnu suočiti se s nedaćama. To ćemo pokazati već u utakmici s Irskom."

Portugal je na Euru u skupini s Češkom, Turskom i Gruzijom.

Koliko je zanimanje za momčad pod vodstvom Roberta Martineza, s Cristianom Ronaldom u ulozi kapetana, svjedoče i vijesti koje dolaze iz njemačkog grada Guetersloha, u kojem će portugalska reprezentacija u petak održati javni trening, a za koji je podijeljeno 6000 besplatnih ulaznica. Ulaznice su nestale u nekoliko minuta, a onda su osvanule na mrežnim stranicama, na kojima preprodavači za njih traže i do 800 eura.