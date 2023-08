Pomoćni trener Rijeke: 'Pokazali smo da se možemo nositi sa zvijezdama. Očekujem da prođemo'

U prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige rijeka je od velikog favorita Lillea izgubila rezultatom 2:1. Bilo je puno pitanja o tome kako će momčad izgledati nakon iznenadnog odlaska Sergeja Jakirovića u Dinamo. Momčad je za ovu utakmicu preuzeo pomoćni trener Radomir Đalović, a na klupi je bio i Darko Raić-Sudar. Đalović je komentirao utakmicu.

"Bilo je sigurno teško. Neke stvari smo teško preživljavali, ali ovi su mladi momci pokazali da mogu igrati ozbiljan nogomet. Igrali smo s ekipom Lillea, sami znate koliko oni vrijede. Imali smo 4-5 prilika, na kraju smo mogli i do izjednačenja", kazao je pomoćni trener koji će u petak momčad predati Željku Sopiću.

"Boli me što smo primili gol iz prekida. No to je tako, ovo su mladi momci. Danas smo zaista bili izvrsni. Očekujem da ćemo za sedam dana biti još bolji. Očekujem da uđemo u Konferencijsku ligu", kazao je.

"Dečki su pokazali da se mogu nositi s velikim zvijezdama, igračima koji koštaju toliko puno. To će nastaviti i u četvrtak i u svim utakmicama koje nam dolaze, u to ne sumnjam. Hvala i navijačima što su došli u ovolikom broju, uz njihovu podršku mi možemo proći Lille. Imamo teške tri utakmice ispred sebe, ali očekujemo da ćemo sve napraviti kako treba i da će svi biti sretni", zaključio je.

