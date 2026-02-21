Ozljeda Baturine bacila sjenu na uvjerljivu pobjedu Coma: Još se ne zna kakvo je stanje s njim

Nogometaši Coma rutinski su u gostila svladali Juventus s 2:0 u 25. kolu Serie A. Sastav Cesca Fabregasa poveo je u 11. minuti golom Mergima Vojvode, a taj je rezultat stajao na semforu sve do 63. minute kada je Maxence Caqueret zabio za konačnih 0:2. Como se nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a petom Juventusu se približio na samo bod zaostatka.
Za gostujuću momčad nastupila su i dvojica hrvatskih nogometaša. Ivan Smolčić vrlo je korektno odradio svih 90 minuta na desnom beku, a Martin Baturina je napustio teren u 60. minuti. Bivši igrač Dinama požalio se na problem s ozljedom te ga je trener zamijenio iskusnim Španjolcem Sergijem Robertom.
Nije poznato kakvo je stanje s njim, a učinilo se kako ofenzivni veznjak ima problema s mišićima. Možda je riječ samo o istegnuću ili još osjeća posljedice oštrog starta Alexisa Saelemakersa iz utakmice s Milanom ranije ovog tjedna. Znat ćemo više kada Baturina odradi potrebne liječničke pretrage.