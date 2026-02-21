Ozljeda Baturine bacila sjenu na uvjerljivu pobjedu Coma: Još se ne zna kakvo je stanje s njim

Nogometaši Coma rutinski su u gostila svladali Juventus s 2:0 u 25. kolu Serie A. Sastav Cesca Fabregasa poveo je u 11. minuti golom Mergima Vojvode, a taj je rezultat stajao na semforu sve do 63. minute kada je Maxence Caqueret zabio za konačnih 0:2. Como se nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a petom Juventusu se približio na samo bod zaostatka.

Za gostujuću momčad nastupila su i dvojica hrvatskih nogometaša. Ivan Smolčić vrlo je korektno odradio svih 90 minuta na desnom beku, a Martin Baturina je napustio teren u 60. minuti. Bivši igrač Dinama požalio se na problem s ozljedom te ga je trener zamijenio iskusnim Španjolcem Sergijem Robertom.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije poznato kakvo je stanje s njim, a učinilo se kako ofenzivni veznjak ima problema s mišićima. Možda je riječ samo o istegnuću ili još osjeća posljedice oštrog starta Alexisa Saelemakersa iz utakmice s Milanom ranije ovog tjedna. Znat ćemo više kada Baturina odradi potrebne liječničke pretrage.