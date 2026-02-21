Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKAMO PRETRAGE

Ozljeda Baturine bacila sjenu na uvjerljivu pobjedu Coma: Još se ne zna kakvo je stanje s njim

Serie A - Juventus v Como
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 17:38

Nije poznato kakvo je stanje s njim, a učinilo se kako ofenzivni veznjak ima problema s mišićima

Nogometaši Coma rutinski su u gostila svladali Juventus s 2:0 u 25. kolu Serie A. Sastav Cesca Fabregasa poveo je u 11. minuti golom Mergima Vojvode, a taj je rezultat stajao na semforu sve do 63. minute kada je Maxence Caqueret zabio za konačnih 0:2. Como se nalazi na šestom mjestu prvenstvene ljestvice, a petom Juventusu se približio na samo bod zaostatka.

Za gostujuću momčad nastupila su i dvojica hrvatskih nogometaša. Ivan Smolčić vrlo je korektno odradio svih 90 minuta na desnom beku, a Martin Baturina je napustio teren u 60. minuti. Bivši igrač Dinama požalio se na problem s ozljedom te ga je trener zamijenio iskusnim Španjolcem Sergijem Robertom.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Nije poznato kakvo je stanje s njim, a učinilo se kako ofenzivni veznjak ima problema s mišićima. Možda je riječ samo o istegnuću ili još osjeća posljedice oštrog starta Alexisa Saelemakersa iz utakmice s Milanom ranije ovog tjedna. Znat ćemo više kada Baturina odradi potrebne liječničke pretrage.
Ključne riječi
ozljeda Martin Baturina Juventus como

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!