VIDEO Vatreni napadač nastavlja sa sjajnom formom: Zabio je za preokret svoje momčadi

Nogometaši Hoffenheima remizirali su u gostima kod Kolna s 2:2 u 23. kolu njemačke Bundeslige. Ponovno je jednu od glavnih uloga u gostujućoj momčadi odigrao najbolji igrač u povijesti kluba, hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.
Domaća momčad povela je golom Ragnera Achea u 15. minuti, a do poluvremena je izjednačio branič Ozan Kabak u 45. minuti. Za potpuni preokret Hoffenheima zabio je Kramarić nakon točno sat vremena igre. Bivši napadač Rijeke i Dinama pokupio je promašaj svog suigrača i pucao glavom, a vratar Kolna Schwabe pokušao je spasiti svoj gol, ali loptu je izbio nakon što je već prošla gol-liniju. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Kramariću je ovo bio četvrti pogodak u posljednjih pet utakmica, a u tom periodu dodao je i jednu asistenciju. Ukupno je ove sezone postigao deset golova.
Konačni rezultat postavio je talentirani Said El-Mala u 63. minuti.
Hoffenheim se ovim bodom dodatno učvrstio na trećem mjestu prvenstvene ljestvice te ima četiri boda više od četvrtog Stuttgarta. Koln je 12. s 24 boda.