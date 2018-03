Politički kaos u Limi: predsjednik države pao zbog korupcije

Peruanci će u Miamiju biti bez svoje najveće nogometne zvijezde, 34-godišnjega centarfora brazilskog Flamenga Paola Guerrera, koji je suspendiran zbog pozitivnog nalaza doping-testa na kokain nakon utakmice s Argentinom u listopadu prošle godine. Fifa mu je kasnije suspenziju smanjila s 12 na šest mjeseci i Guerrero će imati priliku predvoditi Peruance na SP-u u Rusiji.

Najvredniji peruanski nogometaš trenutačno je desnokrilni igrač engleskog Watforda Andre Carrillo, vrijedan šest milijuna eura, a najpoznatije ime je napadač moskovskog Lokomotiva, već pomalo ocvali 33-godišnji Jefferson Farfan.

Peruanac Yoshimar Yotún (27) dvije godine bio je član švedskoga Malmöa, a sada igra u američkom Orlando Cityju, Christian Cueva (26), igrač vrijedan tri milijuna eura, član je brazilskog Sao Paula, a prvi napadač Perua Raul Ruidiaz (27), vrijedan 4,1 milijun eura, nastupa za meksičku Moreliju.

‘Džoint nije grijeh’

Zanimljivo, dok se Peruanci u Miamiju pripremaju za utakmicu s Hrvatskom, u njihovoj zemlji vlada velika politička kriza. Predsjednik države Pedro Pablo Kuczynski (79) podnio je ostavku zbog povezanosti s brazilskom kompanijom optuženom za korupciju.

Kuczynski se odupirao pozivima da odstupi s predsjedničke dužnosti još od prosinca, kada je oporbena Narodna snaga otkrila njegove financijske veze s brazilskim građevinskim divom Odebrechtom, kompanijom koja je bila u središtu velikog korupcijskog skandala. Kuczynski je predsjedničku dužnost obnašao od srpnja 2016. godine.

S početka mandata datira njegova glasovita izjava kako “nije kraj svijeta ako netko popuši jedan džoint”.

– Smatram kako nije jednostavno liberalizirati upotrebu droge, a Peru to ni u kojem slučaju neće napraviti. Liberalna sam osoba, no nije kraj svijeta ako popušite jedan džoint, ali teške droge..., a ne, to je ozbiljna stvar – izjavio kazao je tada predsjednik Kuczynski.

Tom zgodom podsjetio je kako je Peru druga zemlja u svijetu po proizvodnji koke i kokaina, odmah nakon Kolumbije, što godišnje donosi zaradu od 8,5 milijardi dolara.

Brojni su hrvatski iseljenici i njihovi potomci obilježili bogatu peruansku povijest. Primjerice, Sofia Mulanovich bila je svjetska prvakinja u surfingu, Milka Milić panamerička prvakinja u biciklizmu, poznati peruanski odbojkaš bio je Bratzo Sizgorich... Najpoznatiji peruanski nogometaš hrvatskog podrijetla bio je danas 40-godišnji Marko Ciurlizza, znan po nadimku El Tigre. Bio je napadač brojnih peruanskih klubova, Universitarija, Allianza, Sport Boysa, Cobresola i Pacifica, a za reprezentaciju Perua upisao je 34 nastupa.

Zapaženu karijeru u Peruu ostvario je i 37-godišnji Renzo Sheput, danas još uvijek aktivni nogometaš Sport Boysa. Sheput je također bio peruanski reprezentativac s dva nastupa između 2010. i 2012. godine.

Roberto Drago Maturo (66), Peruanac hrvatskih korijena, jedan je od najznačajnijih tamošnjih nogometnih trenera...