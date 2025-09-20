Policija uoči derbija privela 12 navijača Dinama i šest Hajduka

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a. Susret se održava na rasprodanom Poljudu, a početak je u 17 sati. Očekuje se sjajna atmosfera na tribinama, budući da su sve ulaznice rasprodane.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je kako je do početka utakmice privedeno 18 osoba, od čega je šest navijača Hajduka, a 12 Dinama. Policija je i ranije najavila pojačane sigurnosne mjere oko stadiona kako bi se derbi odigrao u što mirnijem ozračju.

⚽️6⚽️Počela je utakmica @hajduk & @gnkdinamo

▶️Do početka privedeno 18 osoba (6 navijača Hajduka i 12 navijača Dinama)

📣Pozivamo na sportsko i korektno navijanje

❗️Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima❗️ https://t.co/Pz0OfdmJTp — MUP-RH (@mup_rh) September 20, 2025

"Pozivamo na sportsko i korektno navijanje.Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima", poručili su iz policije.

Podsjećamo, Hajduk i Dinamo izjednačeni su po broju bodova uoči derbija što ovoj utakmici daje dodatnu draž.