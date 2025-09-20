Naši Portali
POJAČANE SIGURNOSNE MJERE

Policija uoči derbija privela 12 navijača Dinama i šest Hajduka

Split: Navijači u gradu spremni za utakmicu Hajduk - Dinamo
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 17:23

"Pozivamo na sportsko i korektno navijanje.Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima", poručili su iz policije.

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a.  Susret se održava na rasprodanom Poljudu, a početak je u 17 sati. Očekuje se sjajna atmosfera na tribinama, budući da su sve ulaznice rasprodane. 

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je kako je do početka utakmice privedeno 18 osoba, od čega je šest navijača Hajduka, a 12 Dinama. Policija je i ranije najavila pojačane sigurnosne mjere oko stadiona kako bi se derbi odigrao u što mirnijem ozračju.

"Pozivamo na sportsko i korektno navijanje.Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima", poručili su iz policije.

Podsjećamo, Hajduk i Dinamo izjednačeni su po broju bodova uoči derbija što ovoj utakmici daje dodatnu draž.

