'Boban i Rakitić razumiju nogomet, pa je pomalo smiješno pričati o otkazu treneru zbog derbija'

Stipe Balajić, bivši nogometaš Hajduka i legenda slovenskog prvoligaša Maribora s kojim je igrao zapaženu ulogu u Ligi prvaka, komentirao je današnji najveći derbi hrvatskog nogometa.

U kakvom stanju Hajduk i Dinamo dočekuju derbi?

- Nakon poraza u zadnjem kolu, teško je kazati u kakvom su mentalnom stanju momčadi. No, derbi je uvijek posebna priča. Obje momčadi su promijenile dosta igrača i tu se priča tek slaže. Zaista je prerano za nekakve ultimativne zaključke, očito je da i Hajduk i Dinamo tek traže prava rješenja i pravu formu. Nakon nekoliko odigranih kola u prvenstvu, došla je reprezentativna stanka i obojici je trenera teško slagati momčad - počeo je Balajić.

Što je najveća Hajdukova prednost, stavimo li po strani domaći teren?

- Ne znam kolika je prednost domaći teren. Hajduk kod kuće igra pod posebnim pritiskom. No, gledajući kroz povijest, Hajduk je najčešće koristio prednost domaćeg terena. Nadam se da će tako i biti. No, Hajduk je doveo nekolicinu dobrih igrača. Vraća se Ante Rebić, ne treba spominjati Marka Livaju, tu je Pajaziti koji je sjajan u veznom redu - naglašava Balajić.

Dinamov trener Mario Kovačević kaže da se plaši Hajdukovih krila i Rokasa Pukštasa iz drugog plana?

- Seciramo li momčadi, Hajduk i Dinamo su po kvaliteti ispred svih. Negdje su po rosteru podjednake kvalitete. Hajduk ima i nekoliko reprezentativaca, Pajazitija, Karačića, Bambu... Pustimo što se Dinamu dogodilo protiv Gorice, Dinamo ima nekolicinu sjajnih igrača koji mogu napraviti razliku.

Pajaziti se vrlo brzo nametnuo u veznom redu, Hajduk nije ista momčad bez njega?

- Hajduk igra drugačije nego lani. U udarnoj postavi sada ima sedam-osam novih igrača. Bamba je standardan, Šego, Raci, Ivušić...

Jeste li uspjeli vidjeti nešto od Španjolaca?

- Premali je uzorak da bih donosio zaključke. Dinamu i Hajduku treba još vremena. Do kraja sljedećeg mjeseca znat ćemo više kakvi će biti jedni i drugi ove sezone.

Kako biste se vi u trenerskom smislu postavili prema Dinamu?

- Teško je pričati. Garcia je svaki dan s njima i on najbolje zna tko mu što može dati u određenom trenutku.

Bit će važno ne 'zabrljati' u taktičkom smislu, posebice u veznom redu?

- Neće biti prevelikog taktičkog nadigravanja, bit će dosta mladih igrača. Obje su momčadi orijentirane igrom prema naprijed. Zbog toga bi moglo biti zanimljivo.

Dinamo je pokazao da ovaj sustav u taktičkom smislu ima određene nedostatke, momčad je u prvih nekoliko kola bila u crnim rupama i u utakmicama koje su pobijedili?

- To je normalna pojava u procesu slaganja momčadi. Puno je novih igrača i igra se ne može složiti preko noći. U ovom je trenutku jako teško obojici trenera.

Gledano iz perspektive naših trendova, ishod derbija mogao bi možda utjecati i na statuse trenera. Nakon šest kola, u HNL-u su već smijenjena tri trenera. Usporedbe radi, toliko ih je smijenjeno u 96 klubova u Ligama petice...

- (smijeh) To je pomalo smiješno. Točno je, kod nas to sve može utjecati. Dobro da nisu privatni klubovi kod nas, pa da se predsjednik digne na krivu nogu - smije se Balajić i nastavlja:

- Šalu na stranu. Zvonimir Boban u Dinamu, Ivan Rakitić i Goran Vučević u Hajduku su ljudi koji razumiju nogomet. Mislim da zbog toga derbi ne bi trebao, odnosno, ne bi smio utjecati na status trenera.

Sandro Kulenović je jedan od igrača oko kojeg se dosta polemizira u nogometnim krugovima. Je li on, po vama, ipak malo podcijenjen, bez obzira na dobar golgeterski učinak?

- Dinamo se odlučio da je Beljo ispred Kulenovića. Bespredmetno je pričati o Kulenoviću koji zadnje dvije godine stalno zabija. Ne znam. Mislim da nije podcijenjen. Poznajući Marija Kovačevića, mislim da on ne podcjenjuje svoje igrače. Ima dosta širok kadar, odlučio se da Beljo bude u udarnoj postavi. A Kulenović je zaista karakteran dečko koji ulazi s klupe, zabija, opet ulazi i ponavlja sjajan učinak. Očito je dečko u glavi top. U tom dijelu, Dinamo ima širinu u rosteru.

Koliko su slične, odnosno, različite nogometne filozofije Kovačevića i Garcije?

- Garciju ne poznajem osobno, no jasno je koliko je orijentiran stvaranju igre i ofenzivnoj ideji. Isto je i Kovačević posvećen napadačkom nogometu. Sigurno nije došao do ove razine, a da ne zna stvarati igru prema naprijed.

Presudit će vjerojatno individualna inspiracija?

- Dosta je kvalitete u obje momčadi. Za svaku je pohvali što se radilo u prijelaznom roku u obje momčadi.

Može li presuditi lošija forma vratara?

- Derbi je uvijek poseban i tu vrijede druga pravila. Obje momčadi imaju dobre vratare...

Kako se momčad mora balansirati u tom smislu?

- Poznato je pravilo da je teško mijenjati vratara, bez obzira na lošu formu vratara. Iako, u Hajduku imaju Tonija Silića koji se pokazao kao dostojna zamjena Ivušiću, odnosno budućnost kluba, u to nema dileme - zaključio je Balajić.