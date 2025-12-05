Novi problem za Dinamo: Na Maksimiru su dan uoči velikog derbija saznali još jednu lošu vijest

Stalna samo mijena jest, pa se tako na vrhu prvoligaške tablice smjenjuju Dinamo i Hajduk. Naime, plavi su imali prednost od tri boda, slavili su 2:0 na Poljudu, ali su onda potonuli, pa je Hajduk stigao do vrha i četiri boda prednosti. Da bi onda Hajduk potonuo i sad u derbi ulazi s bodom zaostatka. Stoga, danas od 15 sati u Maksimiru kreće nastavak borbe za mjesto na čelu prvoligaške karavane. Kako god ovaj današnji derbi završio, ništa u prvenstvu neće biti odlučeno, ovo je tek 16. kolo od njih 36 i imat ćemo i još dva derbija. Ali svakako bi ovaj susret mogao dati nekakve smjernice za nastavak prvenstva. Pobjeda bi Dinamu donijela novu dozu samopouzdanja, ali i bijeg na četiri boda prednosti. Hajduku bi pobjeda donijela povratak na prvo mjesto, tako bi isprali gorčinu nakon 0:5 poraza od Rijeke te remija s Varaždinom. Remi nikome ne bi donio ni odnio, ostati neporažen uvijek je u derbijima dobro. Iako će zacijelo i u Maksimiru i u Poljudu reći da idu na pobjedu i sva tri boda, sigurni smo da ni jedni ni drugi ne bi bili nesretni s bodom.

Oba trenera imaju određenih kadrovskih problema. Mario Kovačević ostao je bez Morisa Valinčića zbog ozljede, mononukleozu je negdje pokupio Mateo Lisica, a crveni karton Luka Stojković u srazu s Goricom. Kovačević ne bi trebao imati nekakvih velikih dvojbi, tek treba vidjeti hoće li na lijevom beku krenuti s ofenzivnijim Perez-Vinlöfom iako je dojam da će se odlučiti za Godu, boljeg u defenzivnim zadaćama. Bakrar će se vratiti na desno krilo kad nema Lisice, Hoxha će ostati lijevo, a upravo su Bakrar i Hoxha pogocima srušili Hajduk u rujnu na Poljudu.

Dakle, ostaje još pitanje prvog napadača; iako nije u nekoj formi, vjerojatno će krenuti Dion Drena Beljo, tako bi ga Kovačević pokušao vratiti u 'život'. Usto, u posljednje vrijeme puno manje koristi Kulenovića, a Bakrar mu treba na krilu, osim ako Topića ne gurne na krilo, pa Bakrara u špicu. U kadru neće biti mladog Varele, koji ima povišenu temperaturu. Valjda nije i on poput Lisice pokupio mononukleozu!

Kako trener Dinama ne dolazi na konferencije za novinare, nismo ga mogli pitati o nekim detaljima iako smo svjesni da konkretne odgovore, kao i dosad, ne bismo dobili.

– Bilo je bitno pobijediti u Gorici, zaslužili smo to. Igrači su dali sve od sebe, što je najbitnije u ovom trenutku. Ulazimo u završnicu na poziciji na kojoj smo htjeli biti, ovisimo sami o sebi. Slijedi najveći hrvatski derbi s Hajdukom, dobro smo spremni, cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujemo u sebe i dat ćemo sve od sebe za pobjedu. Protiv Hajduka svih 90 minuta moramo biti stopostotni za pobjedu – kazao je za službene kanale Mario Kovačević i dodao:

– Bitno je tko pobijedi na Maksimiru, ali nije odlučujuće. Kakvi smo bili u Splitu, tako i tu trebamo pokazati da smo bolji.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovara na pitanja novinara pa je pred današnji derbi odmah dobio pitanje o igranju Marka Livaje.

– Možda će početi. Prošlu je utakmicu igrao je 30 plus minuta, a vidjet ćemo hoće li startati. Njegov je povratak proces, a postoji mogućnost da zaigra – odgovorio je trener bijelih.

Za današnju utakmicu ne misli previše mijenjati sastav nakon neuspjeha protiv Rijeke i Varaždina, a zna se da nema Ivušića i Pukštasa.

– Rezultati nikad nisu presudni kod mojih odluka. U Rijeci nam se dogodio black-out, a kad se pogleda utakmica s Varaždinom, mi bismo od deset puta pobijedili u devet. Zadovoljan sam tom utakmicom. Nije Varaždin kontrolirao utakmicu, mi smo je kontrolirali i kreirali smo više prilika. Nismo City ili Arsenal, ali naš nivo igre je vrlo stabilan. Ne treba previše mijenjati.

Po mnogima je Dinamo favorit, no za Garciju to ne predstavlja dodatnu motivaciju.

– Dinamo je bolji ove sezone nego prošle. Imaju novih igrača koji su gladni u borbi za svoje pozicije. Bilo je nekoliko utakmica u kojima su ih suparnici kaznili, ali to je normalno kad imate novu momčad. Slično je i nama. Dinamo ima vrlo dobru momčad i trenera. Mi svakako želimo napadati i nećemo se bojati, a ako ne budemo napadali, to će značiti da nismo mogli. Jasna je naša ideja, a želimo uvijek isto. Nekad je naša izvedba bolja, a nekad lošija. Dinamo je potrošio više od 20 milijuna eura, ne treba posebno govoriti o njihovoj kvaliteti. Ali imamo i mi igračku kvalitetu. Oni su vjerojatno favorit u svakoj utakmici koju igraju, ali mi smo gladni i želimo dati sve od sebe. Svi su ekstremno motivirani kad se igra protiv Dinama – kazao je Gonzalo Garcia.