Policija istražuje napad Cristiana Ronalda na autističnog dječaka

Engleska policija priopćila je u nedjelju da pregledava snimke CCTV-a kako bi utvrdila je li nogometaš Manchester Uniteda Cristiano Ronaldo napravio prekršaj tako što je navijaču izbio mobitel iz ruke nakon poraza njegove momčadi od Evertona 0-1.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se čini kako Ronaldo maše rukom prema tlu kada je izašao s terena i krenuo prema tunelu u Goodison Parku nakon subotnjeg meča.

Penaldo smashed someone phone after losing to everton,absolutely disgusting.

Another day of thanking Allah for not making me his fan 🤲🏻.#Ronaldo #ManUtd #Everton pic.twitter.com/hg5o1jQPsL