VIDEO Bijesni Ronaldo udario autističnog dječaka i razbio mu mobitel

Everton je jučer upisao važnu pobjedu u borbi za ostanak pobijedivši na Goodison Parku Manchester United s 1:0.

Manchester United je, pak, ovim porazom uvelike umanjio izglede za osvajanje jednog od prva četiri mjesta na kraju sezone koja vode u Ligu prvaka.

Cristiano Ronaldo SMASHING a phone out of a boys hand making the phone screen crack. Surely somebody has to look into this? #JusticeForDrake pic.twitter.com/cXAPrznSxo