Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac potjera iz BiH, tvrde da je u službi političke propagande

Skupina političara i stranaka u Bosni i Hercegovini pokrenula je inicijativu da se treneru Zrinjskog Igoru Štimcu ukine radna dozvola. Inicijativu je potpisao zastupnik Šemsudin Mehmedović koji je naveo da je Štimac u svojim javnim nastupima prekršio zakone i ustav susjedne države.

"Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama", rekao je početkom godine Štimac gostujuću na Sportklubu.

Mehmedović navodi da je Štimcu radna dozvola izdana samo za sportski angažman, a ne za političku propagandu. Sve se ovo događa uoči utakmice Zrinjskog koji danas protiv Sarajeva igra utakmicu Superkupa BiH.