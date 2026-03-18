TRENER ZRINJSKOG

Pokrenuta inicijativa da se Igor Štimac potjera iz BiH, tvrde da je u službi političke propagande

Mostar: Trener HŠK Zrinjski, Igor Štimac, najavio nastavak proljetne sezone
Foto: Denis Kapetanovic
1/6
VL
Autor
Marko Pavić
18.03.2026.
u 17:13

Inicijativu je potpisao zastupnik Šemsudin Mehmedović koji je naveo da je Štimac u svojim javnim nastupima prekršio zakone i ustav susjedne države.

Skupina političara i stranaka u Bosni i Hercegovini pokrenula je inicijativu da se treneru Zrinjskog Igoru Štimcu ukine radna dozvola. Inicijativu je potpisao zastupnik Šemsudin Mehmedović koji je naveo da je Štimac u svojim javnim nastupima prekršio zakone i ustav susjedne države.

"Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama", rekao je početkom godine Štimac gostujuću na Sportklubu.

Mehmedović navodi da je Štimcu radna dozvola izdana samo za sportski angažman, a ne za političku propagandu. Sve se ovo događa uoči utakmice Zrinjskog koji danas protiv Sarajeva igra utakmicu Superkupa BiH.
CH
che99
17:24 18.03.2026.

nemojte svega vam, zadržite ga!!

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
17:26 18.03.2026.

nama ne treba. zadržite ga... i još dobijete 200€

