UŽIVO Luda utakmica i spektakl na Camp Nou: Newcastle opet šokirao Barcu (2:2)

Barnes je ubacio s desnog strane te je poslao loptu kroz noge Araujuu. Hall nije stigao na loptu, no ona je stigla do Elange koji je utrčao iza leđa Cancela i pogodio za 2:2.
18-godišnji Brenal zabio je prvijenac u Ligi prvaka za novo vodstvo Barcelone. Raphinha je ubacio iz slobodnog udarca, Martin spustio glavom, a Bernal iz blizine poentira.
Newcastle se brzo vratio, Barnes i Hall odigrali su sjajan dupli pas na lijevom krilu, a Hall je iskoristio prazan prostor za ubačaj. Pronašao je Elangu koji je pobjegao obrani i pogodio iza Garcije.
Barcelona je ekspresno povela, Yamal je probio liniju obrane, a lopta je od Fermina stigla do Raphinhe koji matira Ramsdalea.
Igrači Barcelone danas nose inkluzivnu tipografiju na dresovima protiv Newcastlea. Inicijativa, koju promovira Barcina zaklada, ima za cilj istaknuti uključivost i vrijednost raznolikosti u znak obilježavanja Svjetskog dana Downova sindroma.
A special jersey with a purpose, honoring International Down Syndrome Day and celebrating the talent of Anna Vives, an incredible artist with Down syndrome. ♾️ @FundacioFCB @annetavives 🫶 pic.twitter.com/B5V3u7S1Cf
A special jersey with a purpose, honoring International Down Syndrome Day and celebrating the talent of Anna Vives, an incredible artist with Down syndrome. ♾️ @FundacioFCB @annetavives 🫶 pic.twitter.com/B5V3u7S1Cf— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026
Počela je utakmica na Camp Nou.
Barcelona i Newcastle od 18:45 igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Prvi susret igran na St. James' Parku završio je neriješeno 1:1. Newcastle je poveo pogotkom Barnesa u 86. minuti, dok je Lamine Yamal izjednačio u 96. pogotkom iz kaznenog udarca. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja između Atlética i Tottenhama. Ostali parovi koje pratimo od 21 sat su Bayern - Atalanta, Liverpool - Galatasaray te Tottenham - Atletico.
Astrolozi tvrde: 'Ovih šest horoskopskih znakova najvjerojatnije će dobiti na lutriji'
Slavni roker o teškoj dijagnozi: 'Neću se liječiti, živio sam život za desetoricu'
Nuklearna katastrofa sve izglednija, pripreme za najgore već počele: 'Posljedice će trajati desetljećima'
Želite prijaviti greške?
Krediti iz sjene srušili dionice Deutsche banke, mnogi se boje širenja zaraze
Od šefa vlade iz Bruxellesa ogradio se i njegov ministar vanjskih poslova
Parkinsonova bolest povezana s promjenama u imunosnim stanicama u krvi
Vinicius otkrio što stoji iza kontroverzne proslave gola koja je razbjesnila Engleze
Nakon što je Real Madrid izbacio Manchester City iz Lige prvaka ukupnim rezultatom 5:1, Vinicius Jr. objasnio je svoju kontroverznu proslavu. Brazilac je otkrio kako je gesta 'plakanja' bila izravan odgovor na ruganje navijača Cityja koje je doživio zbog gubitka Zlatne lopte 2024. od njihovog igrača Rodrija
Igor Tudor danas mora obraniti čast kluba, a i svoj posao
Danas su na rasporedu preostala četiri uzvrata osmine finala Lige prvaka, dva su para napeta, a dva su već riješena
Manchester City ispao iz Lige prvaka, opet je Real bio koban za Guardiolinu momčad
Tako je Real Madrid treću sezonu zaredom iz Lige prvaka izbacio Guardiolinu momčad. Manchester City ostao je bez drugog najvažnijeg trofeja ove sezone, a drugu sezonu zaredom najvjerojatnije ostaje i bez naslova prvaka Engleske. Utjehu će tražiti u FA kupu, u kojemu u četvrtfinalu igra protiv Liverpoola, a čeka ga i finale Liga kupa (Carabao kup) protiv Arsenala.
Senzacija Lige prvaka ispala nakon nevjerojatnog raspleta! Ni 3:0 iz prve utakmice nije bilo dovoljno
Sporting je unutar 90 minuta slavio s 3-0 i time nadoknadio minus iz Norveške, dok je nakon produžetaka slavio s ukupnih 5-0. U četvrtfinalu će Sporting igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Arsenal i Bayer Leverkusen.
Englezi ne pamte ovakvu katastrofu, na pomolu scenarij od kojeg strahuje cijela nacija
Iako Premier ligu mnogi smatraju najjačom na svijetu, a svih šest njezinih predstavnika prošlo je u osminu finala, Europa se pobunila protiv engleske dominacije. Nijedna momčad nije uspjela ostvariti pobjedu u prvoj utakmici, što je uzdrmalo i kladionice
VIDEO Skandalozna scena: Zvijezda Chelseaja gurnula dječaka preko ograde. nastao je kaos
Nevjerojatne scene viđene su u samoj završnici derbija osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja. Portugalski nogometaš Pedro Neto izgubio je živce i nasrnuo na sakupljača lopti, što je izazvalo opću gužvu na terenu, no sudac ga je na kraju poštedio kazne
VIDEO Pogledajte spektakularni hat-trick Valverdea, o ovoj večeri Reala će se još dugo pričati
Nogometaši madridskog Reala uz sjajnu predstavu Urugvajca Valverdea, pobijedili Manchester City s 3:0
Real razbio City, Valverde zabio hat-trick! Golijada u Parizu, slave i Norvežani
Federico Valverde odigrao je partiju života, a Chelsea si je od 2:2 do 74. minute do kraja utakmice uspio priuštiti noćnu moru pred uzvrat u Londonu
Nijemci dugo vodili, Arsenal se spasio od poraza u 89. minuti (1:1)
Uzvratna se utakmica igra idućeg utorka na Emirates stadionu u Londonu
Izašao video koji otkriva tko je Tudora nagovorio da u 17. minuti zamijeni slomljenog golmana
Dio navijača Spursa sada vjeruje da Tudor nije sam donio odluku, nego da je upravo Romero predložio zamjenu kako bi zaštitio vratara koji nije bio fokusiran na utakmicu nakon dvije velike pogreške