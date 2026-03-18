#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Autor
Stjepan Meleš
OSMINA FINALA LP-A

UŽIVO Luda utakmica i spektakl na Camp Nou: Newcastle opet šokirao Barcu (2:2)

18.03.2026. u 19:06
BARCELONA
2-2
NEWCASTLE
OSMINA FINALA LIGE PRVAKA, ,
28' (Gol)

Barnes je ubacio s desnog strane te je poslao loptu kroz noge Araujuu. Hall nije stigao na loptu, no ona je stigla do Elange koji je utrčao iza leđa Cancela i pogodio za 2:2.

18' (Gol)

18-godišnji Brenal zabio je prvijenac u Ligi prvaka za novo vodstvo Barcelone. Raphinha je ubacio iz slobodnog udarca, Martin spustio glavom, a Bernal iz blizine poentira.

15' (Gol)

Newcastle se brzo vratio, Barnes i Hall odigrali su sjajan dupli pas na lijevom krilu, a Hall je iskoristio prazan prostor za ubačaj. Pronašao je Elangu koji je pobjegao obrani i pogodio iza Garcije.

6' (Gol)

Barcelona je ekspresno povela, Yamal je probio liniju obrane, a lopta je od Fermina stigla do Raphinhe koji matira Ramsdalea. 

Igrači Barcelone danas nose inkluzivnu tipografiju na dresovima protiv Newcastlea. Inicijativa, koju promovira Barcina zaklada, ima za cilj istaknuti uključivost i vrijednost raznolikosti u znak obilježavanja Svjetskog dana Downova sindroma. 

1' (Početak)

Počela je utakmica na Camp Nou. 

Barcelona i Newcastle od 18:45 igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka. Prvi susret igran na St. James' Parku završio je neriješeno 1:1. Newcastle je poveo pogotkom Barnesa u 86. minuti, dok je Lamine Yamal izjednačio u 96. pogotkom iz kaznenog udarca. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja između Atlética i Tottenhama. Ostali parovi koje pratimo od 21 sat su Bayern - Atalanta, Liverpool - Galatasaray te Tottenham - Atletico. 

