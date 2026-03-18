Senegal traži međunarodnu istragu nakon što im je oduzet naslov prvaka: 'Sumnjamo na korupciju u Savezu'

Senegalska vlada u srijedu je pozvala na međunarodnu istragu "o sumnji na korupciju unutar upravnih tijela Afričke nogomentne konfederacije (CAF)", nakon odluke Žalbenog odbora CAF-a prethodnog dana da se Senegalu oduzme naslov Afričkog kupa nacija 2025. i dodijeli Maroku.

Upravno tijelo objavilo je u utorak navečer da je odlučilo "proglasiti da je senegalska reprezentacija izgubila finale", unatoč pobjedi Lavova Terange 1-0 (nakon produžetaka), "s rezultatom koji je službeno priznat kao 3-0" u korist zemlje domaćina.

"Senegal nedvosmisleno odbacuje ovaj neopravdani pokušaj oduzimanja", rekla je glasnogovornica vlade Marie Rose Khady Fatou Faye u izjavi, osuđujući odluku kao "iznimno ozbiljnu" i "krajnje nezakonitu".

Službeni Dakar "poziva na neovisnu međunarodnu istragu o sumnji na korupciju unutar upravnih tijela CAF-a.Nadalje, Senegal će iskoristiti sve odgovarajuće pravne puteve, uključujući i pred nadležnim međunarodnim sudovima, kako bi se osigurala pravda i vratio primat sportskog rezultata", stoji u izjavi.

U finalu Afirčkog kupa nacija 18. siječnja nekoliko senegalskih igrača privremeno je napustilo teren, u znak prosvjeda protiv sudačke odluke. Ubrzo nakon što je poništen gol za Senegal, sudac je dosudio jedanaesterac za Maroko u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena.

Nakon 15 minuta zbrke, koja je na kraju dovela do povratka senegalskih igrača na teren - i usred kaosa koji se prelio na tribine, sa senegalskim navijačima koji su bacali projektile i pokušavali upasti na teren - marokanski krilni igrač Brahim Diaz promašio je jedanaesterac.

Tijekom produžetaka, Senegal je pobijedio zahvaljujući golu Papea Gueyea.

U utorak navečer, Odbor za žalbe CAF-a opravdao je svoju odluku pozivajući se na članke 82. i 84. propisa AFCON-a, prema kojima ako momčad "odbije igrati ili napusti teren prije predviđenog kraja utakmice, smatrat će se gubitnikom i bit će definitivno eliminirana iz tekućeg natjecanja".

Senegalski nogometni savez osudio je "nepravednu, neviđenu i neprihvatljivu odluku koja diskreditira afrički nogomet" i naznačio da će "što je prije moguće" pokrenuti žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) sa sjedištem u Lausannei.