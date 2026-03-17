TUDOROV NASLJEDNIK

Spalletti uskoro potpisuje novi ugovor s Juventusom

FILE PHOTO: Luciano Spalletti reacts while in charge of Inter Milan in a Serie A match v Empoli
ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 23:45

Spalletti je u Juventus došao u listopadu prošle godine te je na toj poziciji zamijenio hrvatskog stratega Igora Tudora. Sadašnji ugovor s Juventusom mu traje do kraja aktualne sezone, a sada će ga produljiti do lipnja 2027. godine uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.

Talijanski mediji ovog utorka navode da su se čelnici Juventusa i sadašnji trener prve momčadi Luciano Spalletti dogovorili oko svega te da će 67-godišnji stručnjak uskoro potpisati produljenje ugovora.

Juventus je sa Spallettijem ispao u Ligi prvaka od Galatasarayja, u razigravanju za osminu finala, a trenutačno se u Serie A bori da i iduće sezone osigura nastup u elitnom natjecanju. Juventus je trenutačno peti na ljestvici i ima bod manje od četvrtog Coma. Šesta Roma za Juventusom zaostaje dva boda.

Spalletti je prije početka pregovora s čelnicima Juventusa kao prvi svoj uvjet naveo da želi sudjelovati u svim budućim klupskim transferima, a s obzirom na konačni dogovor očito je da mu je ta želja i uslišena.

Prije Juventusa Spalletti je od 2023. do 2025. bio izbornik Italije, a ranije je radio u brojnim talijanskim klubovima, Empoliju, Sampdoriji, Veneziji, Udineseu, Anconi, Romi, Interu i Napoliju. Jedini posao koji je obavljao izvan talijanskih granica bio je rad u ruskom Zenitu iz Sankt Peterburga.
