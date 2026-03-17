NEĆE MIJENJATI RASPORED

Što će biti s nastupom Irana na SP-u? Oglasila se Fifa

FILE PHOTO: New York/New Jersey's FIFA World Cup 2026 Kickoff in New York
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.03.2026.
u 22:14

Po sadašnjem rasporedu Iran bi trebao u Los Angelesu igrati utakmice protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, dok bi se dvoboj protiv Egipta trebao odigrati 26. lipnja u Seattleu.

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) službeno je objavila u utorak da ne planira zbog Irana izmjene već utvrđenog rasporeda Svjetskog prvenstva kojem su u lipnju i srpnju domaćini Meksiko, SAD i Kanada.

Ranije tijekom dana Iranski nogometni savez je objavio da obavlja pregovore s FIFA-om o preseljenju utakmica te reprezentacije iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, a sve zbog zabrinutosti za sigurnost iranskih navijača uslijed ratnih strahota koje trenutačno traju na Bliskom istoku dok su na neprijateljskim stranama SAD i Iran.

Brojne su informacije, pritom oprečne, dolazile posljednjih dana oko nastupa Irana na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Iz Irana su jedni bili protiv, drugi za nastup, ali je činjenica da Iran zasad nije povukao prijavu za sudjelovanje.

Uslijed mogućnosti da Meksiko preuzme organizaciju iranskih utakmica oglasila se meksička predsjednika Claudia Sheinbaum koja je izjavila da je njena zemlja spremna ugostiti Iran i biti domaćin tim utakmicama grupne faze SP-a ako bude potrebno, objavila je francuska novinska agencija Afp.

Čelnici FIFA-e zasad se nisu previše oglašavali po pitanju nastupa Irana, dok je o toj temi daleko češće govorio američki predsjednik Donald Trump. Prošli je tjedan Trump izjavio da je Iran dobrodošao sudjelovati, ali je i sugerirao da možda nije prikladno da igraju u SAD-u "zbog vlastite sigurnosti".

Po sadašnjem rasporedu Iran bi trebao u Los Angelesu igrati utakmice protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, dok bi se dvoboj protiv Egipta trebao odigrati 26. lipnja u Seattleu.
FIFA Iran nogometna reprezentacija

