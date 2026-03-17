DVA MJESECA KASNIJE...

Šokantna odluka potresla nogometni svijet: Prvacima oduzet naslov, imamo novoga osvajača!

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
17.03.2026.
u 23:12

Žalbeni odbor Afričke nogometne konfederacije (CAF) donio je odluku da je reprezentacija Senegala predala finalnu utakmicu Afričkog kupa nacija protiv Maroka. Susret je službeno registriran rezultatom 3:0 u korist Maroka koji je time postao osvajač ovoga natjecanja.

Odluka je donesena nakon žalbe marokanskog saveza, u kojoj su se pozvali na članke 82. i 84. Pravilnika Afričkog kupa nacija. Žalbeni odbor CAF-a u potpunosti je uvažio žalbu i poništio prethodnu odluku Disciplinskog odbora.

Vijeće je utvrdilo da je ponašanje senegalske reprezentacije predstavljalo kršenje spomenutih članaka, zbog čega je marokanska žalba prihvaćena. Temeljem članka 84. Pravilnika, Senegal je službeno proglašen odgovornim za predaju utakmice, a rezultat je registriran 3:0 u korist Maroka. Ili drugačije rečeno, Maroko je osvojio Afrički kup nacija dva mjeseca nakon što je finale odigrano.

Podsjećamo, u sudačkoj nadoknadi regularnog dijela susreta glavni sudac je, nakon intervencije VAR sobe, pregledao snimku i na čuđenje mnogih dosudio kazneni udarac za Maroko. Na semaforu je tada bila 98. minuta, a zgroženi tom odlukom većina igrača Senegala napustila je teren i otišla u svlačionicu. 

Sadio Mané uspio ih je vratiti, a jedanaesterac je izveo Brahim Díaz i propustio veliku priliku za naslov. Pokušao je izvesti "panenku“, no vratar Senegala Edouard Mendy obranio je udarac te je utakmica otišla u produžetke. Jedini pogodak, vrijedan pobjede i naslova za Senegal, postigao je Gueye u 94. minuti. 
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

