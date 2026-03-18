IVAN BRKIĆ

Stasiti Karlovčanin najbolji je vratar poljske lige, još uvijek gaji nadu da bi mogao doći u vatrene

U poljskom nogometnom prvenstvu Motor iz Lublina u gostima je pobijedio Termalicu (2:1) a igrač utakmice ponovno je bio naš vratar Ivan Brkić. No, to nije ništa novo, stasiti Karlovčanin (194 cm) iz kola u kolo najbolji je igrač svoje momčadi, često je član najbolje momčadi kola poljskog prvenstva, a prema ocjenama Sofascorea i najbolji je vratar poljske lige s prosječnom ocjenom 7,26. 

A među najboljih 11 bio je Brkić i prijašnjih godina u prvenstvima u kojima je igrao, napose u Azerbajdžanu (Neftci) i prije toga u BiH (Zrinjski). Ovaj tjedan Ivan je s 8,4 i najbolje ocijenjeni Hrvat u inozemnim ligama, ispred Nikole Vlašića (Torino) sa 7,9 , Martina Baturine (Como) sa 7,6 i Franje Ivanovića (Benfica) s istom ocjenom. 

E, sad, postavlja se pitanje zašto najbolji golman poljske lige ne može primirisati hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji niti barem kao treći vratar. Ima li ga izbornik Zlatko Dalić u vidu i zašto mu uoči pripremnih utakmica za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi ne pošalje barem pretpoziv? 

Umjesno je postaviti to pitanje posebno zato što je Brkić u najboljim vratarskim godinama (30), a dobar dio naših preostalih vratara nije u najboljoj formi. Ivan je branio za hrvatsku U-19 i U-21 reprezentaciju i još uvijek gaji nadu da bi mogao postati član i najbolje hrvatske vrste. Na potezu je Dalić... 

