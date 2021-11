Pojavile se fotografije nestale kineske tenisačice: Pojavit će se "uskoro"

Peng Shuai je dobro i 'uskoro' će se pojaviti u javnosti, tvrdi tako glavni urednik Global Timesa Hu Xijin koji je podijelio je objavu novinara China Global Televison Networka Shen Shiweija, inače bliskog komunističkom režimu u toj zemlju.

No, nitko ne zna jesu li tri fotografije koje je na Twitteru objavio Shiwei nastale ranije ili je zaista riječ o trenutnom stanju tenisačice.

Bivša prva tenisačica svijeta u parovima nije viđena niti je itko čuo za nju otkako je početkom mjeseca na kineskim društvenim mrežama objavila da ju je bivši kineski potpredsjednik Zhang Gaoli prisilio na spolni odnos.

Ni Zhang niti kineska vlada nisu komentirali njene navode u objavi koja je ubrzo bila obrisana s društvenih mreža, a tema je blokirana u raspravi na kineskom internetu koji je pod strogom cenzurom.

Ipak, glavni urednik Global Timesa u svom tweetu tvrdi kako je sve u redu s tenisačicom.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh