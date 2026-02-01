Doček u Zagrebu pod upitnikom, Split ga želi preuzeti: 'Spremni smo uvažiti njihovu glazbenu želju'

Doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu trenutačno je pod upitnikom. Prema neslužbenim informacijama, održavanje dočeka moglo bi biti dovedeno u pitanje zbog nesuglasica oko glazbenog programa.

U središtu cijele situacije je pitanje hoće li na dočeku nastupiti Marko Perković Thompson. Rukometaši su se iz svlačionice putem videopoziva čuli s Thompsonom, čestitali mu te izrazili želju da nastupi na dočeku te mu zapjevali i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Iz Thompsonova menadžmenta poručuju da službeni poziv još nisu zaprimili, ali su potvrdili kako je pjevač spreman nastupiti. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić istaknuo je da je riječ o pozivu koji se ne odbija te podsjetio da su i prošli put bili pozvani u posljednji trenutak.

"Igrači su se čuli s Markom nakon osvajanja medalje, on im je čestitao, a oni su izrazili želju da im pjeva na dočeku. Mi službeni poziv još nismo dobili, no i prošli put pozvani smo praktički tijekom noći. Odazvali smo se bez razmišljanja, a nastup je bio besplatan. Tako bi bilo i ovaj put, ako nas pozovu", rekao je Barišić.

Dodao je kako u slučaju da dočeka ne bude u Zagrebu postoji mogućnost da se organizira u nekom drugom gradu, uz napomenu da eventualne probleme u organizaciji treba tražiti na razini Grada Zagreba.

A da bi se doček mogao organizirati u Splitu, svjedoči i objava splitskog gradonačelnika Tomislava Šute koji je odmah nakon utakmice objavio:

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti."

U sličnom je tonu i objava Blaženka Bobana, župana Splitsko-dalmatinske županije:

"Dragi naši rukometaši, od srca vam čestitam na osvojenoj brončanoj medalji i hvala vam na svemu što ste pokazali. Ovim velikim uspjehom ponovno ste učinili ponosnima cijelu Hrvatsku. Način na koji ste igrali, borili se i gorjeli za naš narod i našu domovinu – to je ono što se pamti i što nadahnjuje. Po tko zna koji put osvijetlili ste obraz hrvatske države i pokazali koliko snage, zajedništva i srca nosi hrvatski dres. Vaša borbenost, zajedništvo i ponos fascinirali su cijelu Hrvatsku. Kao župan Splitsko-dalmatinske županije, pozivam hrvatsku rukometnu reprezentaciju da dođe u našu županiju, u Split. Spremni smo vam organizirati grandiozan doček, onakav kakav zaslužujete – dostojanstven, ponosan i hrvatski."