Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Definitivno nema dočeka rukometaša u Zagrebu! 'Nije prihvaćena želja igrača da pjeva Thompson'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVILI SE ŠUTA I BOBAN

Doček u Zagrebu pod upitnikom, Split ga želi preuzeti: 'Spremni smo uvažiti njihovu glazbenu želju'

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
01.02.2026.
u 21:37

"Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti", poručio je splitski gradonačelnik

Doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu trenutačno je pod upitnikom. Prema neslužbenim informacijama, održavanje dočeka moglo bi biti dovedeno u pitanje zbog nesuglasica oko glazbenog programa.

U središtu cijele situacije je pitanje hoće li na dočeku nastupiti Marko Perković Thompson. Rukometaši su se iz svlačionice putem videopoziva čuli s Thompsonom, čestitali mu te izrazili želju da nastupi na dočeku te mu zapjevali i pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Iz Thompsonova menadžmenta poručuju da službeni poziv još nisu zaprimili, ali su potvrdili kako je pjevač spreman nastupiti. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić istaknuo je da je riječ o pozivu koji se ne odbija te podsjetio da su i prošli put bili pozvani u posljednji trenutak.

"Igrači su se čuli s Markom nakon osvajanja medalje, on im je čestitao, a oni su izrazili želju da im pjeva na dočeku. Mi službeni poziv još nismo dobili, no i prošli put pozvani smo praktički tijekom noći. Odazvali smo se bez razmišljanja, a nastup je bio besplatan. Tako bi bilo i ovaj put, ako nas pozovu", rekao je Barišić.

Dodao je kako u slučaju da dočeka ne bude u Zagrebu postoji mogućnost da se organizira u nekom drugom gradu, uz napomenu da eventualne probleme u organizaciji treba tražiti na razini Grada Zagreba.

A da bi se doček mogao organizirati u Splitu, svjedoči i objava splitskog gradonačelnika Tomislava Šute koji je odmah nakon utakmice objavio:

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti."

U sličnom je tonu i objava Blaženka Bobana, župana Splitsko-dalmatinske županije:

"Dragi naši rukometaši, od srca vam čestitam na osvojenoj brončanoj medalji i hvala vam na svemu što ste pokazali. Ovim velikim uspjehom ponovno ste učinili ponosnima cijelu Hrvatsku. Način na koji ste igrali, borili se i gorjeli za naš narod i našu domovinu – to je ono što se pamti i što nadahnjuje. Po tko zna koji put osvijetlili ste obraz hrvatske države i pokazali koliko snage, zajedništva i srca nosi hrvatski dres. Vaša borbenost, zajedništvo i ponos fascinirali su cijelu Hrvatsku. Kao župan Splitsko-dalmatinske županije, pozivam hrvatsku rukometnu reprezentaciju da dođe u našu županiju, u Split. Spremni smo vam organizirati grandiozan doček, onakav kakav zaslužujete – dostojanstven, ponosan i hrvatski."
Ključne riječi
doček Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar Krabat
Krabat
21:43 01.02.2026.

nije uopće upitno treba li Thompson doćekati rukometaše upitno je dali takvi ljudi kao tomek trebaju voditi glavni grad svih Hrvata

Avatar pad sa Patrie 2
pad sa Patrie 2
21:46 01.02.2026.

Zagreb je pod okupacijom, Split preuzima ulogu glavnog grada Hrvatske. :)

LU
lukas991
21:49 01.02.2026.

Kako su ovi s levice naletjeli na volej desnici. i onda će se čuditi novom debaklu na izborima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!