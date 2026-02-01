Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
JOŠ POD UPTINIKOM

Doček rukometaša u Zagrebu se otkazuje zbog Thompsona?

VL
Autor
Marko Pavić
01.02.2026.
u 20:55

U pozadini cijele situacije nalazi se pitanje hoće li na dočeku nastupiti Marko Perković Thompson. Rukometaši su seiz svlačionice čuli s Thompsonom putem videopoziva te su ga zamolili da nastupi, kao i prilikom prošlogodišnjeg dočeka, pri čemu su mu zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

Doček hrvatskih rukometaša nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu je pod upitnikom. Neslužbeno se spominje da bi doček mogao biti otkazan zbog glazbenog programa.

U pozadini cijele situacije nalazi se pitanje hoće li na dočeku nastupiti Marko Perković Thompson. Rukometaši su seiz svlačionice čuli s Thompsonom putem videopoziva te su ga zamolili da nastupi, kao i prilikom prošlogodišnjeg dočeka, pri čemu su mu zapjevali pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo".

- Mi nikakav poziv za doček za Marka nismo dobili, no igrači su se čuli s njim nakon osvajanja medalje, on im je čestitao, a oni su izrazili želju da im pjeva na dočeku. Oni su to zaslužili. Mi nikakav poziv službeno nismo dobili, no i posljednji put na dočeku pozvali su nas rano ujutro, praktički tijekom noći, iz rukometnog saveza, uz isprike što kasno zovu. Mi smo se pozivu odazvali, takav poziv se ne odbija. Pitali su nas koliko košta nastup, a naš je odgovor da je besplatan. Besplatno bi pjevali i ovaj put, naravno ako nas pozovu. Ako ne bude doček u Zagrebu, vjerujem da će biti u nekom drugom gradu. Ako je došlo do nekih problea u dogovoru, treba pitati grad Zagreb. Kažete da se ne javljaju? Možda da im izvjesimo transparent Kaj ćemo sad gradonačelniče - rekao je Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Problema u dogovoru, treba pitati grad Zagreb. Kažete da se još ne javljaju? Možda da im izvjesimo transparent Kaj ćemo sad gradonačelniče…..

Iz Thompsonova menadžmenta poručili su da je pjevač spreman nastupiti te da je riječ o pozivu koji se ne odbija, no da čekaju službeni dopis Hrvatskog rukometnog saveza. Nakon toga, kažu, spremni su doći na doček reprezentacije.

Na dočekom se tako pojavio veliki upitnik, a više informacijama ćemo objaviti kada dođu konkretne ili službene informacije.

Inače, nakon pobjede Hrvatske javio se splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Iz njegovih je riječi jasno da bi dozvolio doček rukometašima na kojima pjeva Thompson.

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju. Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti", objavio je Šuta.
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

RO
Rostilj
21:01 01.02.2026.

Jednostavno Zagreb i Tomasevica trebaju preskociti i docek organizirati u npr. Velikoj Gorici. A onda neka Tomasevic svojim gradjanima objasni zasto im je uskratio slavlje sa broncanim rukometasima

Avatar KALIMERO
KALIMERO
21:02 01.02.2026.

Ne otkazuje se zbog Thompsona već zbog sekte Možemo i njihog priljepka sdpa

Avatar USA
USA
21:02 01.02.2026.

Ne otkazuje se docek radi Thompsona, vec radi vaseg gradonacelnika gospodina Dijon Senfa i njegovih suspektnih, antihrvatskih gradskih propisa.

