Pogledajte što regionalni mediji pišu o Bjeličinom otkazu u Dinamu: 'Zbog ovog će otići nasmijan'

JURICA VRANJEŠ

Šego u Hajduku? To nije dobra opcija. A nitko iz ozbiljne lige ne želi doći u Hrvatsku

- Šego je prošao Hajdukovu školu, no to je sindrom Poljuda na djelu. Bilo je i drugih igrača koji su eksplodirali negdje, poput Teklića, ni on nije ostavio trag na Poljudu. Šegu možemo usporediti s Biukom koji se vratio i nije donio iskorak. Možda bi za Šegu bilo logičnije da razmišlja prema Portugalu ili Austriji - rekao je Jurica Vranješ