Pogledajte Čilića kakvog rijetko viđamo: Psovao pa razbio reket

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u svoje treće polufinale na US Openu nakon što je poražen od Japanca Keija Nishikorija sa 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 nakon četiri sata i sedam minuta dvoboja prepunog preokreta.

Čilić je u ovom meču pokazao svoje drugo lice koje ne viđamo često. Nerijetko je psovao, ljutio se, a u trećem setu razbio je reket.

- Bila je to velika borba u teškim uvjetima. Imao sam svoje šanse koje nisam iskoristio, Razočaran sam, imao sam priliku igrati polufinale, no moram čestitati Keiju. Želim mu puno sreće protiv Đokovića - rekao je Čilić kojem se Nishikori tako osvetio za poraz u finalu US Opena 2014.

Nishikori će se za finale boriti s Đokovićem koji je sinoć bez većih problema svladao Australca Millmana sa 6:3, 6:4 i 6:4.

Spomenimo i da su se hrvatski Davis Cup reprezentativac Nikola Mektić i 32-godišnja Poljakinja Alicja Rosolska probili su se u finale konkurencije mješovitih parova na US Openu pobijedivši u polufinalu Kineskinju Shuai Zhang i Australca Johna Peersa sa 2:6, 6:4, 10:7.