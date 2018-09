Nadal izgubio prvi set 0:6, pa nakon pet sati borbe izborio polufinale

Branitelj naslova na US Openu prvi tenisač svijeta Španjolac Rafael Nadal je plasman u polufinale ovog grand slam turnira osigurao nakon gotovo pet sati igre. Nadal je u pet setova sa 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6 (5) slavio protiv devetog tenisača svijeta Austrijanca Dominica Thiema.

Španjolac će u polufinalu igrati protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Pobjednik US Opena iz 2009. je u četvrtfinalu izbacio Amerikanca Johna Isnera sa 6:7(5), 6:3, 7:6(4), 6:2. Bio je to njihov 12. međusobni dvoboj i osma pobjeda Argentinca koji je na taj način drugu godinu zaredom, a treći put u karijeri, stigao do polufinala jedinog Grand Slam turnira na kojem je osjetio slast pobjede u finalu, kad je 2009. šokirao peterostrukog pobjednika Rogera Federera i prekinuo njegov pobjednički niz.

Marin Čilić će se za mjesto u polufinalu boriti u srijedu protiv Keija Nishikorija, a njihov je dvoboj na rasporedu kao drugi u poslijepodnevnom terminu na stadionu Arthur Ashe, na kojem će od 18 sati po srednjoeuropskom vremenu program otvoriti Japanka Naomi Osaka i Ukrajinka Lesia Curenko svojim četvrtfinalnim obračunom.

US Open (53 milijuna dolara):

Tenisači - četvrtfinale:

Juan Martin Del Potro (Arg/3) - John Isner (SAD/11) 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2;

Rafael Nadal (Špa/1) - Dominic Thiem (Aut/9) 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5);

Tenisačice - četvrtfinale:

Serena Williams (SAD/17) - Karolina Pliškova (Češ/8) 6-4, 6-3;

Anastasija Sevastova (Lat/19) - Sloane Stephens (SAD/3) 6-2, 6-3.

