Čilić bez polufinala US Opena, izbacio ga Nishikori

Marin Čilić nije uspio izboriti polufinale US Opena. Najbolji hrvatski tenisač i sedmi nositelj tunira izgubio je od Japanca Keija Nishikorija sa 6:2, 4:6, 6:7, 6:4 i 4:6 nakon više od četiri sata igre.

Japanac će u polufinalu igrati protiv pobjednika dvoboja između Novaka Đokovića i Australca Johna Millmana koji je iznenađujuće izbacio Rogera Federera. U drugom polufinalu sastaju se Rafael Nadal i Juan Martin del Potro.

Japanac u međusobnim dvobojima stoji bolje od Čilića (9:6), dok je na US Openu sada rezultat 2:2. No, u pamćenje nam se posebno urezala Marinova pobjeda u finalu US Opena 2014. godine kada je Međugorac nakon pobjede nad Nishikorijem osvojio i zasad jedini Grand Slam naslov.