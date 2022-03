Podravka u nezavidnoj situaciji, mora pobijediti Lokosice devet ili više razlike

Rukometašice Lokomotive i Podravka Vegete danas (dvorana II Doma sportova u 18 sati) igraju veliki derbi Prvenstva Hrvatske. To je susret koji će gotovo sigurno odrediti nove prvakinje Hrvatske. Naime, Lokomotiva je u Koprivnici neočekivano i iznenađujuće pobijedila Podravka Vegetu s osam pogodaka razlike. Dakle, kokice bi morale pobijediti u Zagrebu s devet ako žele obraniti naslov. Zanimljivo je da se u isto vrijeme (18 sati) igra još jedan veliki derbi hrvatskog sporta, onaj između nogometaša Hajduka i Dinama. Kako još pola sata ranije (17.30 sati) u Kutiji šibica rukometaši PPD Zagreba dočekuju Sesvete, upitno je koliko će gledatelja doći na ženski rukometni derbi.

Šoštarić: Nema favorita

– Od naše prošle utakmice s Podravkom dogodilo se puno toga. One su imale velikih promjena u igračkom kadru, otišlo im je dosta strankinja. One su uistinu početkom sezone djelovale jako moćno i jako dobro. Mi smo onda bili u početku stvaranja ekipe, sad više nismo. Odigrali smo i međunarodne utakmice, iako ne s onim igračicama u sastavu s kojima smo to željeli odigrati. Puno ih se ozlijedilo, završilo na operaciji – Stela Posavec, Ivana Dežić, Ines Lisjak… Dobile su tako šansu neke druge igračice da tu steknu nemjerljivo iskustvo i da se izgrade. U ovoj situaciji kada praktički igraju hrvatske igračice protiv hrvatskih igračica ja uvijek tvrdim da Lokomotiva može sa svima igrati. Podravka ima prednost utoliko što ima više međunarodnog iskustva. Tih 14 utakmica Lige prvakinja, bez obzira na rezultat, strašno je iskustvo. Mislim da u ovoj utakmici favorita nema, ali mi u svaku utakmicu ulazimo sa željom da igramo najbolje što možemo i pobijedimo. Podravka ima odlične, vrhunske, igračice – Milosavljević, Dumanska, Tucaković, Mugoša, Turk, Stelmah… Mi smo mlađa ekipa koja ima potencijal i koja je ove godine izrastala. Ja se nadam i ja bih jako htio da već u subotu dobijemo nove prvakinje Hrvatske – rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

Sve će se danas znati

Dobra vijest za Šoštarića je što se u sastav vraćaju Stela Posavec i Ivana Dežić, a s njima su lokosice puno, puno jače.

– Sigurno je da je na neki način u ovoj utakmici Lokomotiva favorit. Čak da kažemo da se igra doma i da pričamo o pobjedi, bilo bi isto tako neizvjesno. Njihove prednosti su sigurno to što im se ekipa manje izrotirala u ova vremena ozljeda i u većem su postotku ostali ekipa koja je dulje vrijeme zajedno. Mi smo se izmijenjali od samog početka sezone dosad, ali nećemo ići tamo igrati utakmicu koju ćemo izgubiti. Ne mislim da smo u bilo kakvoj prednosti – rekao je Goran Mrđen, trener Podravka Vegete.

Dora Kalaus još će ovaj derbi igrati u dresu Lokomotive, a već sljedeći, u novoj sezoni, bit će u dresu Podravka Vegete.

– Vjerujem da ćemo nakon današnje utakmice znati tko su prvakinje Hrvatske. Ako uđemo 100 posto u meč kao što smo ušle u Koprivnici, nije uopće upitno hoćemo li to znati – istaknula je Dora.