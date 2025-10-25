Naši Portali
DRUGI UZASTOPNI PORAZ

Podravka izgubila od Ferencvarosa u Ligi prvakinja, evo kako sada stoje na ljestvici

Podravka i Odense Handbold sastali se u 3. kolu EHF Liga prvakinja
25.10.2025.
u 18:11

Rukometašice Podravke Vegete doživjele su drugi poraz u novoj sezoni Lige prvakinja, a bolje od njih u dvoboju odigranom u Koprivnici bile su igračice mađarskog Ferencvarosa, koje su slavile sa 37-33 (19-16)

Najbolja igračica hrvatskih prvakinja u ovoj utakmici bila je Katarina Pandža s osam pogodaka. Matea Pletikosić je postigla sedam golova, a Josipa Mamić šest. Antje Malestein je sa sedam pogodaka bila najefikasnija u mađarskoj ekipi. Po šest golova postigle su Emily Vogel i Petra Simon.

Izabranice Ivice Obrvana nisu uspjele ozbiljnije se suprotstaviti moćnom mađarskom sastavu. Za to im je bila potrebna mnogo čvršća igra u obrani, raspoloženije vratarice i preciznija napadačka igra. Ferencvaros nijednom nije bio u zaostatku, a kad su gošće u 16. minuti prvi put došle do prednosti od pet golova (5-10), domaća ekipa se više nije uspjela približiti na manje od tri pogotka. Mađarice su u drugom poluvremenu zaprijetile potpunim slomom hrvatskih prvakinja, kad su u 42. minuti došle na +9 (30-21). Ipak, Podravka je u završnici uspjela doći do podnošljivih -4 (33-37).

Podravka je u prva tri kola došla do pet bodova, na koliko je i ostala nakon dva uzastopna poraza, što joj trenutačno donosi peto mjesto u skupini B Lige prvakinja. Ferencvaros je s tri uzastopne pobjede došao do šest bodova i privremeno skočio na drugo mjesto, iza Bresta koji ima maksimalnih osam bodova iz četiri nastupa. Upravo će francuska ekipa biti sljedeći suparnik Koprivničanki, a dvoboj u Brestu je na rasporedu 1. studenoga.

