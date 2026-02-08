Trenutak istine je sada susret protiv Krima

U susretu 12. kola B skupine Lige prvakinja rukometašice Podravka Vegete izgubile su na gostovanju u Danskoj od Odensea sa 24:42 (10:20).

Odense je već nakon prvog poluvremena imao 10 pogodaka viška, a u nastavku je ta prednost narasla na ogromnih plus 18.

Dansku ekipu su do osme pobjede predvodile Elma Halilčević s devet golova, Andrea Hansen sa sedam, te Thale Deila Rushfeldt s pet golova, dok su Althea Rebecca Reinhardt (10) i Yara ten Holte (7) imale ukupno 17 obrana.

Kod Podravke najefikasnije su bile Matea Pletikosić sa sedam i Tina Barišić sa šest golova, dok je Lucija Bešen imala sedam obrana.

- Pred samu utakmicu sam znao da ćemo imati najtežu utakmicu od svih u Ligi prvakinja ove sezone. Ovo je sjajna ekipa Odensea koja je bila iznimno nadahnuta i motivirana, možda i iznad prosjeka, a razlog bi mogao biti to što smo im u Koprivnici uzeli bod u ranoj fazi natjecanja.

Bili smo vidno oslabljeni. Igrale su neke igračice koje su osjećale probleme pa sam ih dodatno štedio kako bi utakmica što bezbolnije prošla. Nažalost, izgubili smo visokom razlikom.

To mi nije drago jer je ovo ružan poraz. Ipak, to je jedna utakmica koju trebamo što prije zaboraviti, kratko analizirati i okrenuti se suboti kada u Koprivnici, također s malenim rosterom na raspolaganju, čekamo ekipu Krima.

Upravo ta utakmica će biti odlučujuća za plasman u osminu finala. Bilo bi sjajno ako bi uspjeli, s obzirom na sve okolnosti koje nas prate tamo negdje od početka Lige prvakinja pa do danas i koje nikako ne prestaju, plasirati se drugu godinu zaredom u osminu finala.

Dobro ćemo se pripremiti i nastojati doći do pobjede koja bi nama svima u Klubu iznimno puno značila- rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

U grupnoj fazi najelitnijeg europskog klupskog natjecanja, preostala su dva kola. Za naše rukometašice to su utakmica protiv ekipe Krima u Bepovoj dvorani te gostovanje kod ekipe Sole.