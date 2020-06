Pobijedio virus! Navijač na gostovanju svog kluba učinio nešto neobično

U 29. kolu poljske lige nogometaši Śląska pobijedili su u gostima Plock s 2:1. Momčad iz Wrocława gubila je s 0:1, ali je u nastavku golovima Picha i Plachete stigla do rezultatskog preokreta.

No utakmicu je obilježio jedan Śląskov navijač.

Naime, i u Poljskoj se zbog pandemije koronavirusa utakmice igraju bez gledatelja, no jedan je navijač došao na sjajnu ideju.

Śląsk Wrocław - miłość na całe życie 💚



Ten kibic pojechał do Płocka i wynajął dźwig w okolicach stadionu, by obejrzeć mecz i kibicować WKS-owi w #WPŁŚLĄ 👏



Pomóżcie nam znaleźć tego fanatyka! Odezwij się do nas, jeśli to czytasz! #ToJestTwójKlub 🇮🇹 pic.twitter.com/qIqjlFuXH2