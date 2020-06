FOTO Veliku zvijezdu ulovili s cigaretom i u društvu Playboyeve zečice

Francuzi su zbog pandemije koronavirusa prekinuli prvenstvo, te su prvakom proglasili PSG.

Igrači pariškog kluba tako imaju mnogo slobodnog vremena, pa je pitanje u kakvoj će formi dočekati završnicu Lige prvaka, koja bi se trebala igrati u kolovozu. U sličnoj je situaciji i Lyon.

Jedan igrač francuskog prvaka iskoristio je slobodan dan skoknuti do poznatog francuskog ljetovališta St. Tropez.

Talijan Marco Verratti bio je s djevojkom Jessicom Aldi na jednoj zabavi gdje je snimljen s cigaretom.

U njihovom društvu bila je i djevojka vratara Kevina Trappa. Cura njemačkog čuvara mreže Izabel Goulart je Playboyeva zečica.

