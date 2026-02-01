Ajmo, Hrvatska! Evo kad i gdje možete gledati borbu rukometaša za treće mjesto na Euru

Rukometaši Hrvatske danas će s početkom u 15.15 sati (RTL) u danskom Herningu igrati utakmicu za treće mjesto na Europskom prvenstvu koje se održava u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Suparnik će nam biti Island, reprezentacija koju smo već pobijedili na ovom turniru — bilo je 30:29 u utakmici prvog kola drugog kruga. Island smo svladali i lani na Svjetskom prvenstvu, pa možemo reći da nam ova reprezentacija donekle odgovara.

Hrvatska će danas igrati svoju sedmu utakmicu za broncu na europskim prvenstvima. U dosadašnjih šest susreta u kojima smo se borili za treće mjesto imali smo polovičan uspjeh – triput smo pobijedili, a triput izgubili. Posljednji put za broncu smo igrali prije deset godina, na Europskom prvenstvu u Poljskoj, kada smo pobijedili Norvešku rezultatom 31:24.

Hrvatska ima najveći broj utakmica za treće mjesto u povijesti europskih prvenstava. Na drugom je mjestu Danska sa šest takvih susreta, dok ih Francuska ima četiri. Najviše brončanih medalja osvojila je Danska — četiri, dok Hrvatska ima tri, no to bi se danas moglo promijeniti. Ako osvojimo medalju, po ukupnom broju odličja na europskim prvenstvima dostići ćemo Švedsku, koja ih ima sedam. Danska, koja će na ovom prvenstvu sigurno osvojiti barem srebro, doći će do svoje devete medalje, čime se izjednačila sa Španjolskom.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Zanimljivo je da utakmicu za brončanu medalju na europskim prvenstvima prvi put igramo protiv Islanda. U susretima za treće mjesto najčešće smo igrali protiv Danske — čak triput. Dvaput smo igrali protiv Španjolske, a jednom protiv Norveške. Statistika je jasna, ali danas je ona najmanje važna. Utakmica za broncu nikad nije samo pitanje brojki. Ona je ogledalo karaktera. Nakon poraza u polufinalu ostaneš ili slomljen ili gladan. Trećeg puta nema. Bronca nije utješna nagrada, kako je vole zvati oni koji je nikada nisu osvajali, nego dokaz da znaš ustati kada najviše boli.

Hrvatska je to u prošlosti znala. Ne uvijek, ali dovoljno često da nas se pamti. Posljednju europsku medalju, srebrnu, osvojili smo prije šest godina. Island je tvrd, uporan i discipliniran. Neće nam ništa pokloniti, ali ni uzeti ako budemo onakvi kakvi često znamo biti — tvrdoglaviji od protivnika i glasniji od umora. Na jedno jednostavno pitanje moramo imati jasan odgovor: jesmo li dali sve od sebe? Ako je odgovor potvrdan, bronca će doći sama.