Pismo legende potreslo je čitavu regiju, rečenice koje je napisao dirnule su mnoge

Vijest koja je u potpunosti paralizirala košarkašku javnost na ovim prostorima stigla je iz Beograda, gdje je potvrđeno da Željko Obradović više nije trener košarkaša Partizana. Nakon teškog poraza u 13. kolu Eurolige od Panathinaikosa u Ateni, koji je crno-bijele gurnuo na razočaravajuće 18. mjesto ljestvice s omjerom od četiri pobjede i devet poraza, najtrofejniji trener u povijesti natjecanja odlučio je povući radikalan potez. Službena potvrda stigla je putem priopćenja na mrežnoj stranici kluba, čime je okončan njegov drugi mandat na klupi momčadi u kojoj je davne 1991. godine započeo svoju neponovljivu trenersku karijeru. Iako je sezona tek na polovici, niz od sedam poraza u posljednjih osam europskih utakmica bio je prevelik teret, a Obradović je, vjeran svojim principima, odlučio da je vrijeme za promjenu, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje će se teško nadmašiti.

Emocije su dosegle vrhunac kada je Partizan objavio njegovo oproštajno pismo, koje se brzinom munje proširilo društvenim mrežama i medijima, ostavljajući mnoge navijače u suzama. Obradović se u svom obraćanju prisjetio trenutka povratka u klub prije četiri i pol godine, istaknuvši kako je zajedno s navijačima živio "najljepši san". Njegova primarna želja i cilj bili su vratiti Partizan u elitu nakon desetljeća izbivanja, u čemu je i uspio, pretvorivši utakmice beogradskog kluba u spektakle koji su nadilazili okvire samog sporta. U pismu je naglasio kako su upravo navijači najzaslužniji što su susreti Partizana postali globalni fenomen, ali je s velikom dozom gorčine priznao da je došao trenutak za preuzimanje odgovornosti za sve loše stvari koje su se dogodile tijekom tekuće sezone, zbog čega podnosi neopozivu ostavku na mjesto šefa stručnog stožera.

Legendarni stručnjak nije zaboravio zahvaliti svima koji su bili dio ove priče, od predsjednika kluba i članova Upravnog odbora, preko radne zajednice i sponzora, pa sve do igrača koji su nosili dres Partizana tijekom njegova mandata. Posebnu zahvalu uputio je članovima svog stručnog stožera, za koje je više puta isticao da su najbolji suradnici koje je ikada imao u svojoj bogatoj karijeri. Ipak, najemotivniji dio pisma bio je upućen navijačima, kojima je zahvalio na bezrezervnoj podršci, poštovanju i ljubavi koju su mu pružali u svakom trenutku i svakoj situaciji, završavajući pismo riječima: "Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan". Ovaj potez još jednom je potvrdio veličinu čovjeka koji je devet puta osvajao Eurolige, uključujući i onu povijesnu titulu s Partizanom 1992. godine.

Tijekom svog drugog mandata, koji je započeo 2021. godine, Obradović je uspio vratiti Partizan na košarkašku kartu Europe. Pod njegovim vodstvom, klub je osvojio dvije titule u regionalnoj ABA ligi (sezone 2022./23. i 2024./25.) te naslov prvaka Srbije 2025. godine. Posebno će se pamtiti sezona povratka u Euroligu 2022. godine, kada je momčad predvođena igračima poput Mathiasa Lessorta i Kevina Puntera stigla do doigravanja i bila na korak do Final Foura u dramatičnoj seriji protiv Real Madrida. Nažalost, nakon što su prošle sezone završili na 11. mjestu s omjerom 16-18, a godinu prije na 12. mjestu s identičnim učinkom, loš ulazak u sezonu 2025./26. presudio je ovoj suradnji.