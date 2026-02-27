Nowitzki nas je tlačio sve dok Jasmin Repeša nije našao formulu

Košarkaške reprezentacije Hrvatske i Njemačke, u natjecateljskim utakmicama, dosad su se susretale 13 puta, pri čemu su za jednu pobjedu uspješniji bili Nijemci (7:6). A oni su u tih 30-ak godina napredovali od stalnih hrvatskih mušterija pa do sadašnjih svjetskih prvaka. Hrvatska je, u međuvremenu, postala košarkaški drugoligaš.

Svoju prvu pobjedu (86:74) Nijemci su ostvarili protiv najjače Hrvatske ikad, predvođene Draženom, Kukočem, Rađom, Stojkom... Zbilo se to u lipnju 1992. u Murciji, u prvoj utakmici olimpijskog kvalifikacijskog turnira. No, već isto ljeto, na Igrama u Barceloni, izabranici Petra Skansija slavili su s uvjerljivih 98:74. Slavila je Hrvatska i na Eurobasketu 1993., tada bez stradalog Dražena Petrovića i ozlijeđenog Tonija Kukoča. Naši su tada u skupini nadjačali domaćine Nijemce (70:63) i ne sluteći da su pobijedili buduće prvake Europe koji će u finalu pobijediti Rusiju.

Treću uzastopnu pobjedu Hrvatska je ostvarila na Eurobasketu u Španjolskoj (1997.) kada je bilo "plus 20" (75:55). No, onda je stigla epoha Dirka Nowitzkog pa su Nijemci izborili tri pobjede u nizu. A najviše je zaboljela ona na EP-u u Francuskoj 1999. kada nas je zbog loše pripreme utakmice iznenadio njemački Hrvat Dražan Tomić koji je, baš protiv zemlje svojih predaka odigrao utakmicu života (32 koša). Taj poraz značio je da Hrvatska ne ide u četvrtfinale, nego kući.

Treća njemačka pobjeda u nizu zbila se na Eurobasketu u Turskoj (2001.) kada nas je uništio Nowitzki sa svojim 31 košem za konačnih 98:88. Te godine će Nijemci osvojiti srebro, a Hrvatska izgubiti četvrtfinale od domaćina i to nakon "plus 19" u 27. minuti. Uslijedile su dvije kvalifikacijske utakmice za Eurobasket u Švedskoj (2003.) u kojima je ravnopravno podijeljen bodovni plijen, čemu se i sada nadamo.

Sljedeći hrvatsko-njemački ogled dogodio se na EP-u Španjolskoj (2007.) i to u utakmici za peto mjesto koje je pripalo Nijemcima, zahvaljujući primarno Nowitzkom (31 koš, 12 skokova). No, taj isti Nowitzki ipak je jednom i izgubio od Hrvata, a zbilo se to u ljeto 2008. u Ateni, na kvalifikacijskom turniru za OI u Pekingu. Shvativši kako može dobiti Njemačku, tadašnji izbornik Jasmin Repeša potrošio je čak trojicu igrača na Nowitzkom koji jest zabio 30 koševa, ali se nitko drugi nije razigrao pa je Hrvatska slavila sa 76:70. Već sljedeće godine Nowitzkog više nije bilo pa su naši na Eurobasketu u Poljskoj slavili 70:68, a potom u četvrtfinalu izgubili od Slovenije.

Posljednju službenu utakmicu Hrvatska i Njemačka odigrale su u Splitu, početkom srpnja 2021., u polufinalu olimpijskog kvalifikacijskog turnira. Taj poraz (76:86) Mršićeve Hrvatske pečatirao je najviše Maodo Lô (29 koševa, pet trica), a priključio mu se i tricaš Obst (11 koševa, tri trice) kojih u ovoj prigodi neće biti.