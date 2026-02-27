Naši Portali
Skauting

Lutz: Bez obzira u kojem sastavu igrali, Nijemci imaju fantastično samopouzdanje

Slavko Midžor/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
27.02.2026.
u 17:05

Nijemci jako dobro skaču i trče u obja smjera. Ne bježe od izazova, ne boje se teških situacija. Zapravo, oni dišu i ponašaju se kao svjetski i europski prvaci, ističe član stožera hrvatske reprezentacije Danijel Lutz

Večerašnjeg suparnika hrvatske košarkaške reprezentacije najdetaljnije je proučavao Danijel Lutz, član stožera kojeg je izbornik Tomislav Mijatović delegirao da uživo prati nastup Nijemaca protiv Izraelaca. I evo što je Lutz tada memorirao i zapisao tijekom tog izviđanja a bit će korisno saznanje za našu nacionalnu vrstu za večerašnjeg ogleda s reprezentacijom zemlje svjetskih i europskih prvaka.

- Ljudi rade pogrešku kada se bave imenima koja nastupaju za njemačku reprezentaciju. Oni imaju fantastično samopouzdanje. Oni dišu i ponašaju se kao svjetski i europski prvaci bez obzira na sastav u kojem igraju. Ti svi igrači su proizvod neke škole koja se nastavlja kroz njihove klubove koji se natječu u najjačim europskim klupskim natjecanjima a i njihova liga je vrlo jaka. Rekao bih da gotovo pola Bundeslige igra europska natjecanja. Tako su i ovi igrači koji su sada u sastavu pretendenti na sastav koji će braniti naslov prvaka Europe i svijeta. To me najviše dojmilo. Dakako, ovi igrači imaju možda malo drugačije karakteristike od onih koje naši poklonici košarke poznaju no neke stvari su univerzalne. Jako dobro trče, skaču u oba smjera a pogotovo su opasni u napadačkom skoku. Ne bježe od izazova, ne boje se teških situacija.

Tko su vođe reprezentacije koja će se nama suprotstaviti?

- Ja bih gledao to malo drugačije. I povijest svih ovih utakmica koje smo gledali a koje nisu veliko natjecanje jest da njihov sustav izbacuje pojedinca. Imaju tog iskusnog Olindea oko kojeg su oni svi skupljeni. On ne igra previše ali im jako puno daje. Bilo koji igrač da uđe radit će još veći pritisak od onoga koji je izašao. Naravno, nisu svi istog šuterskog ranga i tu moramo biti oprezni s Kramerom no njih sustav izbacuje u određenoj utakmici.

Što Hrvatska mora zadovoljiti da bi to njemačkoj stroju parirala?

- Moramo biti ekstremno agresivni. Povezano s pameću, jako dobrom komunikacijom. Ako ustuknemo tu im već dajemo priliku da nas kažnjavaju. Oni su samopouzdani, komotni su u svojoj igri i mi im moramo to oduzeti. Ne smiju imati otvorene poglede na koš, da zabijaju lake koševe kroz skok u napadu. Defenzivna tranzicija je početak svake dobre obrane a onda kada oni dođu na pola terena igrač koji ima loptu ne smije lako donositi sljedeću odluku. Ne smije lako dodati loptu, ne smije lako šutirati na koš, ne smiju biti komforni ni u čemu.

Igraju li oni "run and gun" košarku?

- Ne. Oni imaju velik broj posjeda jer dobro trče i zato što skaču u napadu što im povećava broj posjeda. I naravno, ja još uvijek vjerujem da momčadi koje kontroliraju skok i imaju manje izgubljenih lopti imaju veće izglede za pobjedu. Mi im ne smijemo u tom smislu davati loptu.

Koji su, u tom smislu, naši aduti?

- Mi od prvog dana ljetnih priprema govorimo jednu te istu mantru i govorimo o tome koliko je bitno naše zajedništvo. A to počinje od onog prvog igrača koji radi pritisak na igrača s loptom do onog posljednjeg koji zatvara skok i hvata odbijanac. Samo kolektivnom igrom možemo oduzimati njihove kvalitete.

Nije li Dario Šarić u ovoj prilici naš ekstra dodatak?

- Privilegij je imati NBA igrača u drugoj mjesecu u kvalifikacijama. No, Dario je prva osoba, i zato i jest kapetan, koji će reći da nije stvar do njega nego do momčadi. Nama će definitivno pomoći njegovo igračko iskustvo i znanje ali sigurno on neće sam pobijediti Njemačku.
Ključne riječi
Danijel Lutz Kvalifikacije za SP košarka

