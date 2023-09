Pique je izmislio novi nogomet. Igraju velike zvijezde, a pravila će vas iznenaditi

Jedan od najtrofejnijih braniča u povijesti nogometa Gerard Pique (36) prošle je godine završio svoju profesionalnu karijeru, a odmah potom počeo je raditi na konceptu takozvanog novog nogometa. Da, dobro ste pročitali. Legendarni Katalonac izmislio je potpuno novi nogomet, s novim pravilima, te su u 2023. godini odigrane prve dvije sezone.

Uz medijskog stručnjaka i producenta Oriola Querola te španjolsku internet-zvijezdu Ibaija Llanosa, Pique je na ljeto 2022. godine osnovao Ligu kraljeva (Kings League). Riječ je o varijaciji nogometa koja se igra na terenu manjeg promjera, a svaka momčad na terenu ima po sedam igrača. Utakmica traje po 40 minuta (dva poluvremena po 20), no to uopće nisu najneobičnija pravila ove inačice nogometa.

'Besplatni' kazneni udarac

Primjerice, utakmica počinje kao u vaterpolu; lopta stoji na centru, a igrači sa svoje gol-linije na znak suca sprintaju prema njoj. Također, kazneni udarci izvode se kao u hokeju na ledu; igrač kreće s loptom s centra i ide jedan na jedan s vratarem.

Zamjene su neograničene, žuti karton znači da igrač mora napustiti igru na dvije minute, dok crveni karton znači potpuno isključenje tog igrača, a njegova zamjena smije ući u igru tek nakon pet minuta. Neriješeni ishodi ne postoje, a kad do njih dođe, pobjednik se odlučuje uz pomoć spomenutog hokejaškog raspucavanja kaznenih udaraca.

Foto: kingsleague.pro

Pravilo koje je privuklo pozornost najvećem broju ljudi su zlatne kartice. Obje momčadi prije početka utakmice dobiju jednu zlatnu karticu s posebnim poboljšanjem, a ta poboljšanja su, recimo, besplatni kazneni udarac, protivnička momčad mora dvije minute igrati s igračem manje ili idući gol vrijedi dvostruko. Postoji i 'divlja kartica' koja nalaže da smijete uzeti karticu poboljšanja iz protivničke momčadi.

– Raspravljali smo o problemima tradicionalnog nogometa. Shvatili smo da je 90 minuta predugo, a utakmica nekad zna završiti rezultatom 0:0. Htjeli smo osigurati da se u nogometu događa više stvari, pretvoriti ga u videoigru u stvarnom životu - rekao je jedan od osnivača Oriol Querol.

Dosadašnje reakcije na Ligu kraljeva brojne i su različite. Koliko su neki oduševljeni ovim novim konceptom, toliko su s druge strane neki bili i zgroženi.

– To je cirkus i mislim da neće dugo potrajati – rekao je predsjednik La Lige, prvog razreda španjolskog nogometa Javier Tebas.

– Natjecanja se moraju prilagoditi onome što publika želi. Ne smeta nam biti cirkus, pokušavamo biti kreativni i neograničeni – odgovorio je Pique Tebasu.

Liga se igra u dvije sezone, zimskoj i ljetnoj. Prva se sezona ove godine igrala od siječnja do ožujka, dok se ova druga ljetna igrala od svibnja do lipnja. Format natjecanja je koncipiran tako da 12 momčadi iz lige igra jednu utakmicu protiv svakog protivnika, a zatim najboljih osam ulazi u doigravanje gdje se od četvrtfinala pa sve do finala traži pobjednik natjecanja. Tijekom sezone utakmice se igraju u Cupra Areni blizu luke u Barceloni, dok su se završnice igrale na velikim stadionima. Barcelonin legendarni Camp Nou ugostio je prvu završnicu, dok se druga igrala na Wanda Metropolitanu, stadionu Atletico Madrida.

Gledanost i interes su od siječnja do lipnja ove godine eksponencijalno rasli. Svako kolo Lige kraljeva bilo je sve više praćeno, a iako je prikazivana na nekim španjolskim TV kućama, primarni medij na kojem se ona prenosi su društvene mreže poput YouTubea te streamerskih platformi poput Twitcha. Jedno kolo Lige kraljeva na tim platformama poprati više od milijun gledatelja.

Najčešće u njoj igraju poluprofesionalni nogometaši iz katalonskog podneblja, ali svaka momčad ima pravo imati dvije velike zvijezde u svojim redovima. Tako su već nastupile umirovljene nogometne legende poput Ronaldinha, Andrija Ševčenka, Andree Pirla, Sergija Aguera i Ikera Casillasa. Aguero i Casillas su, osim nastupa, zapravo i predsjednici svojih klubova u ligi.

Foto: kingsleague.pro

Dok su u samim počecima igrači dobivali tek 74 eura za utakmicu u ovom natjecanju, zahvaljujući rasti gledanosti i interesa sljedeće će godine zarađivati oko 7500 eura po utakmici. Popularizaciji su mnogo pomogle španjolske internetske zvijezde, youtuberi i streameri koji su mlađoj publici putem svojih kanala uz reakcije uživo prenosili utakmice. Tako je Liga kraljeva došla do golemih sponzorskih ugovora s tvrtkama poput Adidasa, Spotifya, McDonald'sa, Vise i Nescafea.

Širenje po svijetu

Pique i društvo ne namjeravaju stati samo na tome. Već je dogovoreno da će liga od iduće godine doživjeti veliko proširenje. Osim u Španjolskoj, inačice Lige kraljeva će se od 2024. godine igrati u Meksiku, Brazilu, Francuskoj i Italiji, a od 2025. godine i u Njemačkoj te u Engleskoj.

Budući da su društvene mreže glavni kanal emitiranja i širenja ovog koncepta, nije čudo da su glavna publika oni najmlađi te njihovi roditelji koji ih vode na utakmice, bez navijačkih skupina koje uglavnom čine mlađi odrasli ili odrasli muškarci. Pique je istaknuo da je upravo toj mladoj publici, koja živi u vremenu brzog i nepredvidivog sadržaja, potrebna zabavnija i manje ozbiljna vrsta nogometa. Zasad njegov 'cirkus' ide vrlo dobro, bit će zanimljivo vidjeti kako će se ta priča nastaviti.

VIDEO: Bijesne reakcije nakon poraza Hajduka