Phoenix poveo u finalu, ozlijedio se Dario Šarić

U prvoj utakmici finala doigravanja NBA lige noćas su košarkaši Phoenix Sunsa na domaćem terenu svladali Milwaukee Buckse sa 118-105 i poveli 1-0 u seriji na četiri pobjede.

U trećoj četvrtini Phoenix se odvojio i imao je u nekoliko navrata 20 koševa prednosti, a u uoči zadnje četvrtine 17 koševa viška (92-75). Milwaukee je u zadnjoj četvrtini uspio doći na minus od sedam poena (94-101), ali ubrzo se Phoenix vratio na dvoznamenkastu prednost i pobijedio sa 13 koševa razlike (118-105).

Phoenix je do pobjede predvodio Chris Paul sa 32 koša i 9 asistencija. Devin Booker ubacio je 27 poena, a centar Deandre Ayton upisao je 22 koša i 19 skokova.

Phoenix Suns guard Devin Booker (1) is defended by Milwaukee Bucks center Brook Lopez (11) and guard Jrue Holiday (21) during the first half in game one of the 2021 NBA Finals at Phoenix Suns Arena.

Hrvatski reprezentativac u dresu Sunsa Dario Šarić odigrao je samo dvije i pol minute i ostvario jedan skok.

Dvije minute prije isteka prve četvrtine Šibenčanin je ozlijedio desno koljeno u borbi za loptu. Odmah je šepao i morao napustiti teren. Sunsi se još nisu oglasili o težini ozljede.

Iako su američki mediji najavili da najbolji košarkaš Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo zbog ozljede koljena vjerojatno neće nastupiti u prvoj utakmici finala, grčki krilni centar ipak je odigrao 35 minuta, te je ostvario 20 koševa (šut 6-11) i 17 skokova. No, najbolji strijelac Bucksa bio je Khris Middleton sa 29 poena, a centar Brook Lopez dodao je 17.

Sljedeća utakmica je također u Phoenixu u petak, 9. srpnja (u 03:00 sata po hrvatskom vremenu).

Milwaukee je svoj jedini naslov osvojio 1971. godine, a zadnje finale igrali su 1974. Bilo je to doba kada su za Buckse igrale velike zvijezde NBA lige Kareem Abdul-Jabbar i Oscar Robertson. Sunsima je ovo treće finale NBA lige (1976, 1993, 2021). U zadnjem 1993. godine predvodio ih je Charles Barkley koji je bio u toj sezoni najkorisniji igrač lige, ali u finalu su izgubili sa 2-4 u pobjedama od Jordanovih Chicago Bullsa.

