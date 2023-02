Petrović: Nije vrijeme da sanjamo o medaljama već da se uhvatimo u koštac

Aleksandar Petrović, sportski direktor HKS-a i vršitelj dužnosti izbornika seniorske reprezentacije, odredio je 15 kandidata za predstojeće dvije predkvalifikacijske utakmice sa Švicarskom u Fribourgu i Austrijom u Splitu.

A na toj listi nalaze se ovi igrači: razigravači: Dominik Mavra, Borna Kapusta i Goran Filipović; braniči šuteri: Roko Badžim, Toni Perković i Antonio Jordano; krila: Toni Nakić, Luka Božić i Mateo Drežnjak; krilni-centri: Dario Drežnjak, Matej Rudan, Tomislav Buljan; centri: Roko Prkačin, Karlo Matković i Danko Branković.

Za slučaj da se netko ozlijedi, u završnicama nacionalnih kupova ili utakmicama odgode, uskočit će netko od igrača koji su dobili pretpoziv i imaju status prvih pričuva a to su Vito Kučić (bek), Lovro Runjić (krilo) i Tomislav Ivišić (centar).

I ovom prigodom stručni stožer činit će dvojac iz Cibone, Josip Sesar i Bariša Krasić te trener Bosca Ivan Tomas koji su već dobili svoje zadatke u kontekstu skautiranja suparnika.

Zašto je za dvije utakmice pozvao tri igrača više no što ih stane u popis igrača koji mogu igrati Aco je ovako objasnio:

- Puno su kvalitetniji treninzi kada formirate tri petorke jer ako ih, recimo, imaš 13 ili 14 onda previše od treninga potrošiš na rotiranje igrača. U konzultacijama sa svojim stožerom, pozvao sam 15 igrača koji su ovog trenutka u dobroj formi i ovo je posljednje okupljanje prije radnog ljeta i gotovo 50 dana aktivnosti.

A to radno ljeto podijeljeno je na dvije faze.

- Najprije imamo nastavak predkvalifikacija za Eurobasket 2025. pri čemu prvu utakmicu igramo 19. srpnja i za proći taj natjecateljski ciklus dovoljno smo kvalitetni i s ovim sastavom. Početkom kolovoza pak moramo formirati momčad koja će od 12. do 20. kolovoza igrati olimpijske predkvalifikacije koje će se sastojati od 16 reprezentacija podijeljenih u dvije skupine od po osam i iz kojih će samo pobjednici ući u one prave olimpijske kvalifikacije koje će se igrati u ljeto 2024. A u tom sastavu se nadam našim euroligaškim i NBA igračima koji budu voljni pomoći i koji bi nadogradili kostur momčadi koju sada stvaramo.

S obzirom na to da je Bogdanović još jednom naznačio da je njegovu igranju za reprezentaciju došao kraj tu je prije svega riječ o Zupcu, Šariću i Šamaniću te o Hezonji i Smithu pa i Žižiću ako i on bude voljan pomoći s obzirom na to da ga prethodni izbornik nije poveo na Eurobasket.

- Već s Hezonjom i Smithom to bi bilo poprilično kvalitetno. Srećom, što se tiče centara tu smo u privilegiranoj situaciji jer na toj poziciji imamo šest-sedam kvalitetnih igrača. Imamo i visoke igrače koji se dobro snalaze u "smal ball" košarci pa je tako Prkačin u posljednjih mjesec dana najbolji igrač Girone i to na poziciji petice. Na obje visoke pozicije posljednjih mjesec dana sjajno igra i Rudan.

Svi među spomenutima koji odluče žrtvovati dio svog ljeta za korist reprezentacije njihove domovine morat će se pridržavati nekih pravila.

- Nužno je da se pojave dobrom voljom spremni da prihvate pravila grupe koja će se iskristalizirati. Nikoga se nećemo odreći no svi moraju doći otvorena uma.

I doista, sad kada je hrvatska reprezentacija na nikad nižoj stubi (u predkvalifikacijama za Eurobasket) baš ovo ljeto će se vidjeti kome je i koliko, posebice kod onih u najboljim igračkim godinama, do te reprezentacije stalo.

- Svjesni smo gdje smo. Ja sam se odavno resetirao u tom smislu. Nije vrijeme da sanjamo o medaljama već da se uhvatimo u koštac, da vrijedno radimo i da pokušamo napraviti što je moguće bolju jezgru reprezentacije i na nju dodavati naše internacionalce. Mi više nismo top pet reprezentacija europske košarke pa protiv nikoga ne možemo izaći na teren i u 10 minuta prelomiti utakmica pa ćemo tako gledati i na Švicarce i Austrijance.

Da bi za najavljeno predkvalifikacijsko ljeto animirao i naše najbolje košarkaše, Petrović se sprema na kraću NBA turneju.

- Hoću u četiri oka popričati sa Zupcem, Šarićem i Šamanićem koji igra odlično u G ligi. Osim toga, gledat ću da budem na utakmici na kojoj će Šarićeva Oklahoma igrati protiv Bogdanovićevih Pistonsa pa da i s njim popričam. Ne planiram ga nagovarati da promijeni svoju odluku no ako bismo se bez njega plasirali na Olimpijske igre, pričam to na bazi teorije, promjena njegove odluke bi nam dobro došla. Jer takav profil igrača potreban je svakoj ozbiljnijoj reprezentaciji - zaključio je Petrović.