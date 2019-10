Petra i Donna nikad bolje, a reprezentacija u bunaru

Napokon se i to dogodilo. Od ponedjeljka će na WTA listi Hrvatska prvi put u povijesti imati dvije tenisačice u Top 20.

Petra Martić (28) bit će 15., što je njezin najbolji plasman (dosad je to bilo 17. mjesto), a Donna Vekić 20. i to je mladoj Osječanki (23) također plasman karijere (dosad je to bila 21. pozicija).

Više predstavnica od nas među prvih 20 tenisačica svijeta imaju samo dvije zemlje: SAD (četiri) i Češka (tri).

Nikad u najboljem sastavu

A kad se uzme u obzir kombinirani renking dviju najboljih tenisačica (po čemu se obično mjeri snaga jedne reprezentacije), stojimo također izvrsno.

Zahvaljujući sjajnim plasmanima Petre i Donne nalazimo se na četvrtom mjestu među svim zemljama svijeta. Bolje plasirane igračice od nas imaju samo Češka (drugu i šestu), SAD (devetu i 12.) i Ukrajina (sedmu i 24.).

Zašto i naša reprezentacija u Fed kupu nije bolje plasirana (od “podruma” Euroafričke zone u kojemu se već godinama nalazi), valja pitati izbornicu Ivu Majoli.

Kao i to zašto nikad na natjecanje nije odvela najjaču reprezentaciju, i odgovorne u HTS-u, zašto nisu na vrijeme povukli potrebne poteze... No valjda će se i to jednom dogoditi. Smatramo da je krajnje vrijeme za to.

A Majoli je (kao igračica) bila i posljednja Hrvatica u Top 15 svjetskog ženskog tenisa. Njezin najbolji plasman bio je četvrto mjesto (u veljači 1996.), a posljednji put se među prvih 15 našla 25. svibnja 1998. godine (kao deseta). Dakle, punu 21 godinu nijedna od naših cura nije se našla u društvu u kojem je sada Petra Martić.

Tim je čudnija najava da će Splićanka, nakon godine u kojoj je postigla svoje najveće uspjehe (četvrtfinale Roland Garrosa), prekinuti suradnju s poljskom trenericom Sandrom Zaniewskom.

Činilo se da se njih dvije odlično slažu iako je trenerica bila godinu dana mlađa od igračice. Razlozi razlaza zasad nisu procurili (možda je i Zaniewska pronašla plaćeniji posao), ali poznato je da su ti igračko-trenerski odnosi iznimno osjetljivi, posebno kod žena.

Petra opet s Biljanom

Petra bi se zapravo od početka sljedeće sezone trebala vratiti svojoj staroj trenerici, Novosađanki Biljani Veselinović koja je uspješno radila i s Lucie Šafarovom, Katerinom Srebotnik, Aleksandrom Krunić i još nekim tenisačicama.

Donna Vekić sedma je Hrvatica koja je uspjela naći mjesto u elitnih 20. Prije nje to je pošlo za rukom još samo Ivi Majoli (4.), Petri Martić (15.), Karolini Šprem (17.), Silviji Talaji (18.), Mirjani Lučić-Baroni (20.) i Ani Konjuh (20.), za koju nam je drago da je nakon posljednje (treće) operacije lakta počela lagano trenirati. Za Donnu je poseban kompliment i to da se u konkurenciji igračica do 24 godine nalazi na odličnom devetom mjestu (prva je Australka Barty, druga Japanka Osaka).

A nagrada Petri i Donni za odličnu sezonu stiže u obliku nastupa na B Mastersu u kineskom gradu Zhuhaiju koji će ovaj tjedan (od utorka do nedjelje) okupiti igračice plasirane od 9. do 19. mjesta (plus jednu s pozivnicom).

Tih 12 igračica bit će podijeljeno u četiri skupine po tri. Malo je komplicirano, ali najvažnije je da je nagradni fond turnira 2,419.844 USD, a pobjednica će moći zaraditi više od 700.000 USD, ali i osvojiti 700 bodova. Posreći li se Petri ili Donni da osvoje turnir, napravile bi veliki skok na WTA listi, mogle bi napredovati čak do 11. mjesta.

Kombinirani renking

1. Češka (Ka. Pliškova 2., Kvitova 6.) 4

2. SAD (S. Williams 9., Kenin 12.) 10,5

3. Ukrajina (Svitolina 7., Jastremska 24.) 15,5

4. Hrvatska (Martić 15., Vekić 20.) 17,5

5. Njemačka (Kerber 17., Görges 28.) 22,5

6. Australija (Barty 1., Tomljanović 50.) 25,5

7. Bjelorusija (Sabaljenka 14., Azarenka 49.) 31,5

8. Belgija (Mertens 18., Van Uytvanck 47.) 32,5

9. Rusija (Pavljučenkova 30, Aleksandr. 35.) 32,5

10. Kazahstan (Putinceva 34., Ribakina 37.) 35,5

Kombinirani renking zapravo je prosječni plasman dviju najboljih tenisačica iz svake zemlje. U slučaju istog prosjeka, prednost ima zemlja s bolje plasiranom prvom igračicom.

