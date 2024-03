Petkoviću kapa dolje, no jedan ga je čovjek svojom predstavom na derbiju u potpunosti zasjenio

Afera VAR snimke ipak je donijela nešto dobro. Sve one silne snimke kočijaškog psovanja, navlačenja na jednu ili na drugu stranu, ostavka Brune Marića... Sve je to imalo smisla. Jer, da toga nije bilo, njemački suci predvođeni sjajnim Danielom Siebertom ne bi došli na Poljud ove Velike Subote. Tko zna kako bi se onda pisalo i pričalo, tko zna kako bi takav veliki derbi Hajduka i Dinama završio, no sigurni smo da bi se o sucima imalo što za kazati. Ovako, jednostavno nema. Prekršaji čisti, osam žutih kartona čisto i po ujednačenom kriteriju ispravno dosuđeno. Jednom rečenicom, da bismo riječ rekli...

Kad nogometnu utakmicu sudi njemački sudac, jasno je da neće biti prostora za prekršaje preko mjere, da ga ni u jednom trenutku neće preuzeti sam dvoboj, da neće potpasti pod pritisak stadiona gdje god se igralo. Žuti karton Romaelu Pierre-Gabrielu nakon nepune dvije minute igre stavio je i bijele i plave pod kapu onoga koji dijeli pravdu. Nikakvih iskakanja nije bilo, a Siebert je odmjerenim stavom i odriješitim tonom uvijek kada je trebalo davao svima doznanja da je on glavni na terenu. Ne čudi stoga da su navijači i komentatori po društvenim mrežama oduševljeni njegovom izvedbom. Izdvojit ćemo samo neke opservacije.

Potpisujem 30% PDV-a, ali da Herr #Siebert sudi svih 360 utakmica HNL-a u sezoni.



I da njegova djeca, unuci i nećaci sude kad više ne bude mogao.



Ko bubice.



Rile gospodin, Markan točno 0,3s tražio nepostojeći penal, Mišić drag i mio...#danke pic.twitter.com/15FcLzlqrc — Sopin skok kronike (@sopaball) March 30, 2024

Siebert održa lekciju svim našim sucima kako se derbi sudi — Niko Ivan (@NikoIvxn) March 30, 2024

Btw ovo mora biti suđenje kakvom svi težimo. Siebert u prve 3 minute utakmice proveo jednu cijelu minutu objašnjavajući tko će biti gazda 90 minuta. Čovjek bez greške, ni Livaja ni Ademi ni Ristovski, nitko nije imao muda unijeti se u facu kao Pajacu i ostalim pokemonima — Sahiti Out (@umbaya3) March 30, 2024

Iako je titula igrača utakmice s pravom pripala jedinom strijelcu Bruni Petkoviću, držimo da ga je Siebert svojim ponašanjem na terenu, stavom i u konačnici kompletnim nastupom u potpunosti zasjenio. Vidjet ćemo kako će ulogu sudaca na sljedećem velikom derbiju u Kupu ove srijede odraditi talijanska postava na čelu s Fabijom Marescom. Bude li to i samo otprilike na razini Sieberta i društva, bit ćemo svi zadovoljni.