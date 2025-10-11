Naši Portali
ostali su u šoku

Perišić oduševio predivnom gestom: Ispunio želju djeci koja nisu mogla zadžati suze

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
Karlo Koret
11.10.2025.
u 13:28

PSV je podijelio video na kojem se može vidjeti Perišića kako prilazi obitelji dok ručaju i pozdravlja ih s "Bok ljudi!"

Hrvatski reprezentativac i zvijezda nizozemskog PSV-a Ivan Perišić predivnom ljudskom gestom oduševio je članove ožalošćene obitelji De Koning. U suradnji sa svojim klubom posjetio je obitelj u jednom kafiću kako bi im pružio podršku nakon što im je u travnju u motociklističkoj nesreći poginuo otac.

Troje djece su veliki obođavatelji hrvatskog nogometaša te su se nadali kako će se moći fotografirati s njim tijekom dana navijača u srpnju. To im nažalost nije uspjelo jer je Perišić bio s druge strane stadiona, a sestra preminulog potom je poslala pismo PSV-u na koje je klub odgovorio predivnom gestom. Pozvali su obitelj na ručak u Eetcafé De Verlenging i rekli im da su osvojili nagradu, pišu nizozemski mediji.

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

PSV je podijelio video na kojem se može vidjeti Perišića kako prilazi obitelji dok ručaju i pozdravlja ih s "Bok ljudi!" Djevojčica se potom iznenađeno okreće oko sebe, a dječak pokriva ruku ustima dok im hrvatski reprezentativac poželi dobar tek.

Djevojčica nije mogla zadržati suze, a Perišić ih je potom upitao kako su na što su mu odgovorili "Jako iznenađeni". Hrvat je potom rekao kako razumije te zagrlio djevojčicu i rekao joj da ne bude tužna i kako je sve u redu. Potom se ponovno obratio cijeloj obitelji

- Čuo sam vašu priču. Žao mi je zbog vašeg oca. Kad sam je čuo, nisam ni sekunde oklijevao doći i podržati vas. Uostalom, vi nas podržavate kad ovdje igramo nogomet. Ovo je najmanje što mogu učiniti za vas. Ostani jaka. Za svoju majku, djeda i tetku. Nadam se da ćeš u ovome pronaći snagu.

Ključne riječi
gesta PSV Ivan Perišić

