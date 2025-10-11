Hajdukov reprezentativac otkrio kako ga je Gattuso iznenadio: 'Često sam bio na klupi, kao da me testirao'

Polivalentni nogometaš Hajduka Niko Kristian Sigur ustalio se kao standarndi reprezentativac Kanade iako ove sezone igra nešto manje nego što je to bilo slučaj prošle kada je na klupi Bijelih sjedio Gennaro Gattuso. U ovoj reprezentativnoj stanci, Sigur je gostovao u podcastu Canadian Soccer Daily u kojem je otkrio nove detalje odnosa s talijanskim stručnjakom, a govorio je i o Hajduku:

- S Gattusom je bilo zanimljivo jer me stavljao na desno krilo. Pod njim sam više naučio u mentalnom aspektu nego kao zadnji vezni. Tu nisam puno igrao. Sjećam se da me na početku sezone često stavljao na klupu, kao da me time testira. Na kraju, to me osnažilo. Sjećam se da smo razgovarali u studenome kada mi je rekao da sam dobro radio i da ću protiv Dinama startati na desnom krilu. U toj utakmici sam zabio gol. Mislim da me puno testirao . otkrio je mladi Kanađanin pa se otkrio kako se snjih dvojica znali i sukobljavati

- Imali smo neke sukobe jer obojica imamo snažne osobnosti, ali mislim da sam se puno razvio u profesionalnom aspektu pod njim, poput toga kako da se nosim s teškim trenucima - rekao je o aktualnom izborniku Italije.

Tijekom gostovanja u podcastu pokušao je Kanađanima dočarati i što Hajduk predstavlja u Hrvatskoj, a ponajprije Dalmaciji i s kakvim se izazovima susreće u dresu Bijelih.

- Jedinstven klub i mjesto. Moraš biti u klubu da to razumiješ. Split je mali grad i svatko praktički zna svakoga. Kada su igrači vani, svi će te prepoznati. Postoji velika zaluđenost klubom koji je gotovo kao identitet grada, ali i cijele Dalmacije. Puno je pritiska i kada pođe po zlu, jako je loše. Međutim, kada ide dobro, onda je najbolji osjećaj na svijetu. Osvajanje trofeja, pobjeđivanje u derbijima... To je velika odgovornost i ako ne igraš dobro, čut ćeš o tome. To je realnost, no ja se ne obazirem na to, samo nastojim dati sve od sebe. Poseban klub, zaista.

Osvrnuo se i na svoju odluku da na seniorskoj razini predstavlja Kanadu, zemlju u kojoj je rođen, iako je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju:

- Donio sam odluku u kolovozu prošle godine, ali to mi je na pameti bilo i kad sam se odlučio za U-21 hrvatsku reprezentaciju. Kod mene je situacija drukčija jer sam rođen i odrastao u Kanadi. Primjerice, u Njemačkoj i Austriji ima puno Hrvata koji su jako blizu zemlji i čiji roditelji pričaju hrvatski. Ja nisam znao hrvatski dok sam odrastao, nod početka sam ga učio kao stranac. Ljudi su me gledali drukčije jer imam hrvatsku putovnicu i igram za hrvatsku reprezentaciju. Postojao je pritisak da naučim jezik i prilagodim se. Nisam se htio previše zamarati s time i pustiti da odluka dođe prirodno. Reprezentacija je nešto drugo, ti sam biraš želiš li igrati tamo. Nisi pod ugovorom, pozvan si za svaku stanku. Ja sam htio otići tamo. Puno ljudi mi je reklo da moja odluka može utjecati na moj status i karijeru u klubu i da me ljudi mogu drukčije gledati, ali na kraju dana ovo je moja karijera i ja želim biti zadovoljan i miran sa samim sobom.