Perišić emotivno nakon 100. nastupa i gola: 'Ma sve bih mijenjao za pobjedu!'

Ivan Perišić odigrao je svoju 100. utakmicu u dresu hrvatske reprezentacije te usput zabio i pogodak koji je sve do 72. minute veselio Hrvate. Stvarao je Ivan i šanse cijelu utakmicu, bez obzira na to na kojoj poziciji bio, ali mreža ga jednostavno više nije htjela. I nakon remija s Armenijom 1:1 poručuje:

- Volio bih mijenjati sve za pobjedu. Sve bih to dao za pobjedu. Nije važno tko zabija, važno je da zajedno pobjeđujemo. Ali dobro, pripremna utakmica, ima mjesta za napredak. Bilo je dobrih i loših stvari, vidjet ćemo to na videu. Imamo još jednu pripremu protiv Belgije i dovoljno dana da se pripremimo i otvorimo Euro kako treba - smatra on.

Reprezentaciji i izborniku je uvijek služio bez pogovora.

- Na kojoj god me poziciji izbornik vidi, dat ću sve od sebe za Hrvatsku - rekao je i optimistično zaključio:

- Uvijek smo bili pravi na turniru tako da nema straha. Imamo puno dobrih igrača i još dana za pripremu. Tamo će biti i nešto navijača pa će to sigurno dati dodatan motiv za pobjedu.