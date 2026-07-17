Problemi za Argentince uoči utakmice svih utakmica: Satima bili zarobljeni u hotelu

Argentina je u srijedu svladala Englesku u polufinalu Svjetskog prvenstva i plasirala se u svoje drugo uzastopno finale. Gaučosi sada imaju priliku postati tek treća reprezentacija koja je obranila naslov svjetskog prvaka, nakon Italije 1938. i Brazila 1962. Uoči tog finala, našli su se u problemu prilikom puta u New York.

Polufinalnu utakmicu igrali su u Atlanti, a plan je bio da se dan kasnije upute u New York, gdje se igra finale, nakon regenracijskog treninga. Međutim, Atlantu je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme koje je stopiralo letove zrakoplova pa su Argentinci ostali 'zarobljeni' u tom gradu dulje od očekivanog.

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Čekali su u hotelu The Whitley, a sve je trajalo oko dva sata. Na kraju su u New York stigli kasno navečer. Nije to prevelika razlika u odnosu na Scalonijev plan, ali sigurno da se uvukla mala nervoza koju sada mora smiriti. Sigurno da ovakva situacija nije mogla stići u gorem trenutku, netom prije finala Svjetskog prvenstva.

Argentinci će u New Yorku odsjedati u hotelu udaljenom oko pola sata od stadiona MetLife na kojem se igra finale. Utakmica je na rasporedu u nedjelju u 21 sat po hrvatskom vremenu.